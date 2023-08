【KTSF】

百物騰貴,就連一杯橙汁價錢都正加價,原因是甚麼呢?

分析師指,由於惡劣天氣、供應短缺,和一種正肆虐的柑橘疾病三重夾擊,導致橙汁價格創下歷史新高,每磅由1.8元之間升至3元。

大多數的橙來自佛羅里達州,但去年因颶風和晚霜凍,導致大量農作物減產,另外一種名為「柑橘綠化病」的疾病正危害橙樹,農業部預測,今年橙的產量將減少至少一半。

