東灣奧克蘭(屋崙)一名95歲老翁被匪徒推倒在地,並偷走他的車,事主頭部和身上擦傷送院。

根據警方,案發在星期一下午約2點半MacArthur Boulevard 2500號路段,95歲事主當時離開一間餐廳後,正步向自己的2007年Toyota客貨車,一名戴著面罩的匪徒將他推倒在地,搶走他的車匙,並駕駛事主的車逃去。

The Mercury News報導,餐廳老闆表示,事主40多年來都是常客,形容事主友善,就好像是家人一樣。

警方指,在案發後約一個小時,發現該架車被遺棄在幾條街外的Montana街2600號路段,協助當局拘捕疑犯的市民,警方將會提供高達5千元獎金。

