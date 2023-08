【全國新聞】美國COVID個案和住院人數上升 EG.5成主流病毒變異株

【KTSF 張麗月報導】

美國COVID個案和住院人數上升,EG.5已經成為主流病毒變異株。

聯邦疾病防控中心(CDC)估計,EG.5病毒變異株正在美國快速傳播,佔全國COVID新個案17%,略高於已流行一段時間的XBB.1.16。

EG並不是全新的病毒品種,而是繁衍自Omicron家族XBB重組病毒株系,它代表了COVID病毒另一次調整,而不是原來品種Omicron那樣出現重大的進化跳躍。

與它的母系XBB.1.9.2比較,EG.5在散播時有多一次突變,這種情況也出現在其他冠狀病毒的變異株。

哥倫比亞大學的研究專家表示,在臨床上,這些變異株,似是不會造成更嚴重或不同的病徵。

除了美國之外,EG.5病毒變異株也在冰島、法國、英國、日本和中國迅速散播,世衛組織(WHO)正密切追踪疫情,並且將「受監察變種病毒」的關注程度提升至「需要留意的變種病毒」的級別,即是世衛組織將會進一步研究。

疫苗製造商預期相關的更新版疫苗將於10月面世。

