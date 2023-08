完整版訪問於本頁底部



Makerville首部原創電影《命案》Mad Fate ,在8月11日在北美各大戲院上映,電影由香港影帝林家棟,以及男子組合MIRROR 隊長Lokman楊樂文領銜主演

電影由杜琪峯監製、鄭保瑞導演,以及游乃海編劇

故事講述,由林家棟飾演的命理大師 ,一心幫助鳳姐化解死刧,因最後仍然無法阻止她被殘殺的命運,命理大師看着屍體,悲痛莫名時,正撞到送錯外賣的茶餐廳少主踏着鮮血,興奮莫名

並挑起了少主與生俱來的殺戮衝動,二人被命運牽連巧合遇上,大師算出少主將會,因殺人而犯牢獄之災,少東害怕再犯錯,求大師幫忙改命

對於電影即將在美加上映,林家棟同Lokman都有所期待

林家棟:「我就當然希望多一些觀眾看,以及華人以外,即非華人都可以能夠對東方人,對命理的好奇,探索,多一些了解和好奇。」

Lokman楊樂文:「電影去到那麼遠的地方上映,當然是十分高興,希望大家可以感受到,導演和台前幕後,帶給大家的訊息,希望大家看得明白。」

林家棟表示這部電影令,他有機會和新晉演員合作,他表示憶起十數年前,自己參演電影時候

林家棟:「其實我自己覺得,今次感覺是特別強烈,特別又是銀河映像這個牌頭,我自己感覺好像看回自己當日第一次,和銀河映像合作的自己

即時那種戰戰兢兢的心情,還是那種比較青澀的狀態下,當時我如何跟前輩合作。

但銀河映像有一個很良好的氣氛,就是不理會你是新還是舊,必須以劇本和導演的執行和宗旨為中心,所以就不會想太多,但就有一個群體做事的感覺。」

而Lokman先前都有拍過電影,但產量較少,只有《狂舞派》和《狂舞派3》,和以往的作品主題比較輕鬆,但今次難度在於要飾演一個殺人狂。拍攝時,精神要高度緊張

他又坦言和影帝合作有一定的壓力,他笑言自己在片場是一個小孩,需要很多人的帶領

另一方面,他亦會細心聆聽,從而讓自己吸收,不斷進步

Lokman楊樂文:「難度高呀,所以一開始十分緊張,因為當我接這個角色到開拍的時候,相隔好短時間,都沒有好多時間,可以讓自己準備,所以就更加緊張

因為可能沒有太多支持在自己上,以及那麼大的製作,你一定一步一驚心的,所以幸好的,最後身邊人慢慢去開解我,慢慢催眠我,慢慢將我所有包袱拿走

我就自己慢慢可以調節,可以投入去角色,投入去對手,投入到場景。」

電影當中有很多的情節,包含風水命理,他們兩人都表示輕微相信,但始終相信命運需要靠自己去解決,而兩位對未來港產片都有一定期望

林家棟:「我覺得豐富的,因為近年大家可看到的,由2022年開始到現在,有許多不同類型的題材出現,先不要談論票房,但在新主題上、新角度上,是豐富了現時的觀眾

過去多年我們拍許多的大電影時,題材比較單一和沉悶,觀眾會這樣認為,現在線上多了許多不同類型電影,大家可以比較,那我們是否繼續單一類型題材下去呢? 答案是不可以

近十年八載,之前培養了許多新導演和演員,他們現在差不多出來,那就有個新景象,將來我認為港產片是可以繼續發展。」

《命案》在灣區8/11號上映

林家棟Lokman完整版訪問

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。