【全國新聞】夏威夷Maui山火發生時戶外警報沒啟動 死者增至67人

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷Maui山火死亡人數攀升，最新證實至少67人死亡，近千人失蹤，重災區的旅遊城鎮拉海納，火勢已經大致受控，夏威夷州州長週五批准拉海納居民回家檢查他們的財物，當地緊急服務局指出，山火發生時，Maui的戶外警報系統沒有啟動，居民對大災難毫無準備。

重災區拉海納遭受了大範圍的山火破壞後，現場一片頹坩敗瓦，房屋倒塌，汽車被焚毀的電線桿壓扁，有汽車燒焦到只餘下支架。

夏威夷州州長週五宣佈，批准拉海納居民可以返回家園檢視財物，不過州長預先提醒居民，拉海納現在是一個滿目瘡痍的地區，居民會看到一生中從未見過的破壞，要有心理準備。

拉海納的禮品店Whalers Locker是鎮上最古老的商店之一，老闆Tiffany Kidder Winn表示，起初以為破壞不大，但到達時發現簡直就像一個戰場，徹底被摧毀。

Winn說：「一切都夷為平地，不僅是街道，而是無處不在，抬頭看山坡時發現所有的房屋都消失了，所有的建築物都被摧毀了，看起來就像一個戰場，徹底被摧毀。」

她補充說，當她見到一排被燒毀的汽車時，場面更加可怕，因為其中一些車內有燒焦的屍體，亦發現一具屍體在海堤上，她推測說，死者打算爬過海堤跳進大海逃生，但在爬過海堤期間就被大火燒死了。

從NASA的衛星見到，Maui島上的山火面積比週四減小很多，火場8成受控，重災區的旅遊城鎮拉海納，目前只有零星火線。

夏威夷州州長強調會努力搜救，預料死亡人數會上升。

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