【全國新聞】夏威夷Maui山火發生時戶外警報沒啟動 死者增至67人

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷Maui山火死亡人數攀升,最新證實至少67人死亡,近千人失蹤,重災區的旅遊城鎮拉海納,火勢已經大致受控,夏威夷州州長週五批准拉海納居民回家檢查他們的財物,當地緊急服務局指出,山火發生時,Maui的戶外警報系統沒有啟動,居民對大災難毫無準備。

重災區拉海納遭受了大範圍的山火破壞後,現場一片頹坩敗瓦,房屋倒塌,汽車被焚毀的電線桿壓扁,有汽車燒焦到只餘下支架。

夏威夷州州長週五宣佈,批准拉海納居民可以返回家園檢視財物,不過州長預先提醒居民,拉海納現在是一個滿目瘡痍的地區,居民會看到一生中從未見過的破壞,要有心理準備。

拉海納的禮品店Whalers Locker是鎮上最古老的商店之一,老闆Tiffany Kidder Winn表示,起初以為破壞不大,但到達時發現簡直就像一個戰場,徹底被摧毀。

Winn說:「一切都夷為平地,不僅是街道,而是無處不在,抬頭看山坡時發現所有的房屋都消失了,所有的建築物都被摧毀了,看起來就像一個戰場,徹底被摧毀。」

她補充說,當她見到一排被燒毀的汽車時,場面更加可怕,因為其中一些車內有燒焦的屍體,亦發現一具屍體在海堤上,她推測說,死者打算爬過海堤跳進大海逃生,但在爬過海堤期間就被大火燒死了。

從NASA的衛星見到,Maui島上的山火面積比週四減小很多,火場8成受控,重災區的旅遊城鎮拉海納,目前只有零星火線。

夏威夷州州長強調會努力搜救,預料死亡人數會上升。

