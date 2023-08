【全國新聞】從夏威夷回舊金山旅客講述Maui火場狀況 有親友失家園 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

夏威夷的茂宜島(Maui)發生山火,不少航班取消,旅客滯留當地,由夏威夷回到舊金山(三藩市)的市民表示,山火燒毀當地親友的家園,更有一段時間和彼此失去聯絡,亦有市民表示,在當地的家人需要在車上過夜。

聯合航空372航班週四下午由夏威夷抵達舊金山國際機場,有來自西班牙的旅客表示,三星期前就正正遊覽過Maui島上歷史悠久的Lahaina鎮,沒有想過當地現時正處於紅紅烈火中。

Mar說:「我們在民宿裡有個絕佳假期,去了很好的餐廳還有海邊,我們非常震驚三星期前到過的地方,現在完全在大火中。」

一名在山火前一天離開茂宜島而避過一劫的市民表示感到痛心,因為當地有很多家人和朋友。

Cori說:「他們的家都燒掉了,而電話很長時間沒有信號,他們都不知家人的下落,甚至一度往最壞情況想,就算在其他島,你都能感受到氣氛非常沉重,這令人難過,你會想為他們做點事,特別是你到訪一個如此美麗的島,你會融入在他們的文化中。」

而有人在當地的親人就比較好運。

Lynn Perez說:「他們情況很好,有其他家庭在他們的前院露營,山火不在他們附近。」

有住在灣區的香港移民說,每年一家人都會去茂宜旅遊,在那裡有過很多回憶,對當地亦是感情深厚,尤其是Lahaina鎮,一棵有小雞住在樹上的百年老榕樹。

Cari說:「當地有很多移民工作,是有很多歷史故事的,你見到那裡基本上全部被山火夷平,是很傷心的,我們每年都在那邊照全家福,當我聽到那棵樹都被燒掉,真是很難過的。」

現時她仍然有8名家人滯留在當地。

Cari說:「我的姐夫困了在機場,回不了西茂宜的酒店,他在客貨車睡了一晚,我的姐姐說收容所都爆滿,沒有地方給她們,幸好我姪女在社交媒體找到朋友,有地方借宿,在別人的客廳,打地鋪一晚。」

她說姪女和姐姐如無意外星期四會回來,而另一個姐姐的家庭,訂了星期六的機票,仍然在尋找住宿。

