【全國新聞】從夏威夷回舊金山旅客講述Maui火場狀況 有親友失家園 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

夏威夷的茂宜島（Maui）發生山火，不少航班取消，旅客滯留當地，由夏威夷回到舊金山（三藩市）的市民表示，山火燒毀當地親友的家園，更有一段時間和彼此失去聯絡，亦有市民表示，在當地的家人需要在車上過夜。

聯合航空372航班週四下午由夏威夷抵達舊金山國際機場，有來自西班牙的旅客表示，三星期前就正正遊覽過Maui島上歷史悠久的Lahaina鎮，沒有想過當地現時正處於紅紅烈火中。

Mar說：「我們在民宿裡有個絕佳假期，去了很好的餐廳還有海邊，我們非常震驚三星期前到過的地方，現在完全在大火中。」

一名在山火前一天離開茂宜島而避過一劫的市民表示感到痛心，因為當地有很多家人和朋友。

Cori說：「他們的家都燒掉了，而電話很長時間沒有信號，他們都不知家人的下落，甚至一度往最壞情況想，就算在其他島，你都能感受到氣氛非常沉重，這令人難過，你會想為他們做點事，特別是你到訪一個如此美麗的島，你會融入在他們的文化中。」

而有人在當地的親人就比較好運。

Lynn Perez說：「他們情況很好，有其他家庭在他們的前院露營，山火不在他們附近。」

有住在灣區的香港移民說，每年一家人都會去茂宜旅遊，在那裡有過很多回憶，對當地亦是感情深厚，尤其是Lahaina鎮，一棵有小雞住在樹上的百年老榕樹。

Cari說：「當地有很多移民工作，是有很多歷史故事的，你見到那裡基本上全部被山火夷平，是很傷心的，我們每年都在那邊照全家福，當我聽到那棵樹都被燒掉，真是很難過的。」

現時她仍然有8名家人滯留在當地。

Cari說：「我的姐夫困了在機場，回不了西茂宜的酒店，他在客貨車睡了一晚，我的姐姐說收容所都爆滿，沒有地方給她們，幸好我姪女在社交媒體找到朋友，有地方借宿，在別人的客廳，打地鋪一晚。」

她說姪女和姐姐如無意外星期四會回來，而另一個姐姐的家庭，訂了星期六的機票，仍然在尋找住宿。

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