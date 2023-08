【灣區新聞】北加州侯友宜後援會南灣正式成立 消息指侯9月到灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州侯友宜後援會週四在南灣正式成立,會中也有消息證實,國民黨總統參選人侯友宜將在九月下旬到訪灣區。

近百位侯友宜的支持者週四齊聚在南灣Cupertino的一家牛肉麵餐廳,宣布北加州侯友宜後援會正式成立。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「2024年1月13號,是中國國民黨跟中華民國存續的關鍵時刻,大家不要輕忽了,如果這一戰我們還不能贏的話,後果不堪設想。」

國民黨中央委員王維說:「沒有一個人在公開的場合說,這次的選舉是捍衛中華民國,以及中華民國憲法,侯友宜是唯一之人,所以我們海外不分黨派,只要是支持中華民國的,當然是支持侯友宜。」

活動的發起人是國民黨美西支部常委朱季光,成立大會除了唱中華民國國歌,還布置許多國旗元素,當中也不乏有支持韓國瑜的韓粉,甚至有些非黨員也到場支持。

馬蒨君 代表朱季光發言說:「我們大家就是在一起聚會一下,同時我們也支持我們黨裡面的侯友宜能夠出來競選,希望他能旗開得勝。」

張人睿 國民黨中評委說:「我們做一個海外僑民,如何能夠幫助國內穩定政局,尤其是在這一次大選當中,我相信我們中國國民黨,應該要卯足全力,要全力以赴。」

週四的侯友宜後援會成立大會強調精誠團結、藍天再現,許多支持者都高喊團結。

國民黨聖荷西分部書記 王婉君說:「國民黨現在最需要的就是能夠大家團結一致,來支持我們的候選人,然後打一個漂亮的勝仗。」

侯友宜支持者胡質淨說:「國民黨最後一個機會啊,再不執政的話,民進黨要造反了,所以我們最好是來團結一下,看看把民進黨叫他們下台。」

鍾維君也在會中透露,國民黨的總統參選人侯友宜九月將會到訪灣區。

侯友宜將在9月訪美,具體行程尚未對外公布,重頭戲是到華府拜會美國政界人士並與智庫交流,其中一站確定將在九月下旬到訪灣區。

鍾維君說:「請你把九月十幾號到二十幾號中間留出來,我們得到的最後消息,可能會變喔,但是我最後的消息,是他絕對會到舊金山來。」

目前侯友宜的訪美之行仍在安排中,除了回程到舊金山,他也將前往華府和紐約,並在9月16日出席於新澤西舉辦的全美台灣同鄉聯誼會年會。

