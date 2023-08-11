【灣區新聞】北加州侯友宜後援會南灣正式成立 消息指侯9月到灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州侯友宜後援會週四在南灣正式成立，會中也有消息證實，國民黨總統參選人侯友宜將在九月下旬到訪灣區。

近百位侯友宜的支持者週四齊聚在南灣Cupertino的一家牛肉麵餐廳，宣布北加州侯友宜後援會正式成立。

國民黨海外部副主任鍾維君說：「2024年1月13號，是中國國民黨跟中華民國存續的關鍵時刻，大家不要輕忽了，如果這一戰我們還不能贏的話，後果不堪設想。」

國民黨中央委員王維說：「沒有一個人在公開的場合說，這次的選舉是捍衛中華民國，以及中華民國憲法，侯友宜是唯一之人，所以我們海外不分黨派，只要是支持中華民國的，當然是支持侯友宜。」

活動的發起人是國民黨美西支部常委朱季光，成立大會除了唱中華民國國歌，還布置許多國旗元素，當中也不乏有支持韓國瑜的韓粉，甚至有些非黨員也到場支持。

馬蒨君 代表朱季光發言說：「我們大家就是在一起聚會一下，同時我們也支持我們黨裡面的侯友宜能夠出來競選，希望他能旗開得勝。」

張人睿 國民黨中評委說：「我們做一個海外僑民，如何能夠幫助國內穩定政局，尤其是在這一次大選當中，我相信我們中國國民黨，應該要卯足全力，要全力以赴。」

週四的侯友宜後援會成立大會強調精誠團結、藍天再現，許多支持者都高喊團結。

國民黨聖荷西分部書記 王婉君說：「國民黨現在最需要的就是能夠大家團結一致，來支持我們的候選人，然後打一個漂亮的勝仗。」

侯友宜支持者胡質淨說：「國民黨最後一個機會啊，再不執政的話，民進黨要造反了，所以我們最好是來團結一下，看看把民進黨叫他們下台。」

鍾維君也在會中透露，國民黨的總統參選人侯友宜九月將會到訪灣區。

侯友宜將在9月訪美，具體行程尚未對外公布，重頭戲是到華府拜會美國政界人士並與智庫交流，其中一站確定將在九月下旬到訪灣區。

鍾維君說：「請你把九月十幾號到二十幾號中間留出來，我們得到的最後消息，可能會變喔，但是我最後的消息，是他絕對會到舊金山來。」

目前侯友宜的訪美之行仍在安排中，除了回程到舊金山，他也將前往華府和紐約，並在9月16日出席於新澤西舉辦的全美台灣同鄉聯誼會年會。

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