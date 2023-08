【中國新聞】中國國家安全部偵破間諜案拘一人 涉向美國中情局提供核心情報

【有線新聞】

中國國家安全部公布偵破間諜案,疑犯涉嫌向美國中情局人員提供中方核心情報被捕,案件移送檢察機關審查起訴。

國家公安部公布的案情指疑犯姓曾、逾50歲,是某軍工集團工作人員,屬於重要涉密人員,他被派到意大利留學進修期間,駐羅馬的美國中情局人員塞斯以美國大使館官員身份主動結識他,透過聚餐、郊遊等活動拉近關係,灌輸西方價值觀,動搖他的政治立場。

塞斯之後表明中情局人員的身份,要求疑犯提供中方軍事敏感信息,承諾會支付巨額報酬及替他全家辦理移民美國,疑犯同意並簽署協議,接受美方考核和培訓,回國後兩人多次秘密會晤,並收取間諜經費,提供大量中方核心情報。

國安機關經偵查取得證據,依法對疑犯採取強制措施,形容及時消除危害,案件移送檢察機關審查起訴。內地近來加強監察懷疑間諜活動,繼上月實施新修訂《反間諜法》後,上周開通官方微信公眾號,鼓勵民眾舉報疑似間諜。

