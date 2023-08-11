【全國新聞】司法部長委派特別檢察官調查拜登兒子亨特的案件

August 11, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Hunter Biden (Jimmy Kimmel Live / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長加蘭週五宣布，委派檢察官David Weiss為特別檢察官，負責調查總統拜登兒子亨特的案件。

聯邦司法部週五發表聲明說，獲委任為特別檢察官的Weiss將會負責一路以來調查緊亨特拜登的案件，其實駐守在達拉華州的Weiss，一直以來已監察亨特拜登的調查。

在未宣布這項任命之前，Weiss團隊的檢察官在法庭文件中披露，起訴亨特拜登有關稅務和槍械控罪的抗辯談判已經破裂，而案件很可能轉到加州或首都華盛頓審訊。

在週五，檢控官透露，他們有可能起訴亨特拜登不同的控罪。

根據司法部同亨特拜登達成的認罪協議，亨特拜登承認兩項欠繳入息稅的控罪，以交換控方只是求處緩刑，以及有條件不追究他在使用毒品期間非法藏有槍械。

這項協議在上個月遭到法官質疑而撤回，法官指有關的認罪條件可能不合憲法，加上案件仍在調查中，因此要求控辯雙方提供更多的法理根據。

當日亨特拜登在庭上改為不認罪，事件引來共和黨人及反對拜登總統的陣營抨擊司法部給予亨特拜登「特別的待遇」，從而引發週五司法部決定，委任獨立檢察官去調查本案。

獲委任的David Weiss，在2017年獲得時任總統特朗普提名做檢察官，翌年就得到當時由共和黨控制的參議院確認提名資格，Weiss也在2019年開始調查亨特拜登。

司法部長加蘭指出，委任Weiss凸顯出司法部的獨立性，以及對處理敏感事務的問責。

對此亨特拜登代表律師就表示，不論案件在何處審訊，他們都預期當事人有公平審訊結果。

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