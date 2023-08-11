【全國新聞】夏威夷Maui島山火死亡人數升至55人 千座建築焚毀

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷山火仍未受控，旅遊勝地Maui島和大島至少有6場山火，多處房屋被山火燒毀成廢墟，最少1,000座建築物了摧毀，近萬多人斷電，死亡人數升至55人，有撤離的遊客表示，場面就像炸彈炸毀了所有建築物一樣，撤離的遊客當中就包括舊金山（三藩市）市長布里德。

經過一日一夜的山火焚燒，早上見到多處樓宇燒成平地，滿目瘡痍，一條條街道變成廢墟，空中還有一層厚的煙霧，但目前從空中看不到地面有活躍的火焰。

當地官員指，Maui島最少1,000座建築物了摧毀。

海岸警衛隊指揮官指，接報有約100人跳海逃生，在不同的地方在海上救起了約57人。

海岸警衛隊指揮官說：「他們從水中救出了17名生還者，並將他們送回Maui馬來亞港，另外大約40人，將他們從水中救出來，然後將他們送到國家土地和自然資源部，以便在拉海納進一步疏散。」

NASA的火災信息資源管理系統衛星，見到Maui島上至少有4個山頭正在燃燒，而面積最大的是有過百年歷史的旅遊城鎮拉海納（Lahaina），當局指拉海納大火目前80%受控。

與此同時，國家氣象局指，颶風Dora目前正以每小時風速500英里迫近夏威夷，加劇山火燒毀的速度，預料將波及更多的島嶼，破壞亦將會加劇，同時增加了搜救的困難。

總統拜登週四宣佈夏威夷進入重大災難狀態，並動用聯邦資源協助救災。

拜登說：「我已命令島上所有可用的聯邦資源，包括海岸警衛隊、海軍第三艦隊和陸軍與夏威夷國民警衛隊，一起協助當地應急救援人員。」

除了島上的居民無助之外，到拉海納旅遊的旅客一樣無助，有在機場準備離開的旅客表示，酒店的警報響起先知道要撤離。

遊客Brian說：「我們好像與世隔絕，不知道發生何事，因為沒手機服務、沒電視、沒有互聯網，只能見到地平線上的一些煙霧，直到昨日（週三）早上，上了公共汽車，才看到了好似發生了大屠殺，房屋盡被燒毀，商店都盡毀。」

Ciara說：「開車經過時很可怕，你看不到任何建築物，都消失了，就像炸彈爆炸了一樣，所有加滿油的汽車，到達火場時都爆炸了。」

同時有居民嘗試救人，但不成功。

居民Florian Bayol說：「有很多人，超過36人沒逃出，我試圖警告他們，我們嘗試了，我認為這太混亂，沒有人知道沒有電話網絡，我很努力地挽救，我別無選擇，只有離開。」

撤離的遊客當中，就包括舊金山市長布里德，市長辦公室週四證實，布里德週三正在Maui島旅行，山火發生後市長被送往鄰近的Oahu島。

另外，在夏威夷另一個旅遊勝地大島Big Island亦受山火威脅，目前三個山火正燃燒中。

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