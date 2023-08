【全國新聞】夏威夷Maui島山火死亡人數升至55人 千座建築焚毀

【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷山火仍未受控,旅遊勝地Maui島和大島至少有6場山火,多處房屋被山火燒毀成廢墟,最少1,000座建築物了摧毀,近萬多人斷電,死亡人數升至55人,有撤離的遊客表示,場面就像炸彈炸毀了所有建築物一樣,撤離的遊客當中就包括舊金山(三藩市)市長布里德。

經過一日一夜的山火焚燒,早上見到多處樓宇燒成平地,滿目瘡痍,一條條街道變成廢墟,空中還有一層厚的煙霧,但目前從空中看不到地面有活躍的火焰。

當地官員指,Maui島最少1,000座建築物了摧毀。

海岸警衛隊指揮官指,接報有約100人跳海逃生,在不同的地方在海上救起了約57人。

海岸警衛隊指揮官說:「他們從水中救出了17名生還者,並將他們送回Maui馬來亞港,另外大約40人,將他們從水中救出來,然後將他們送到國家土地和自然資源部,以便在拉海納進一步疏散。」

NASA的火災信息資源管理系統衛星,見到Maui島上至少有4個山頭正在燃燒,而面積最大的是有過百年歷史的旅遊城鎮拉海納(Lahaina),當局指拉海納大火目前80%受控。

與此同時,國家氣象局指,颶風Dora目前正以每小時風速500英里迫近夏威夷,加劇山火燒毀的速度,預料將波及更多的島嶼,破壞亦將會加劇,同時增加了搜救的困難。

總統拜登週四宣佈夏威夷進入重大災難狀態,並動用聯邦資源協助救災。

拜登說:「我已命令島上所有可用的聯邦資源,包括海岸警衛隊、海軍第三艦隊和陸軍與夏威夷國民警衛隊,一起協助當地應急救援人員。」

除了島上的居民無助之外,到拉海納旅遊的旅客一樣無助,有在機場準備離開的旅客表示,酒店的警報響起先知道要撤離。

遊客Brian說:「我們好像與世隔絕,不知道發生何事,因為沒手機服務、沒電視、沒有互聯網,只能見到地平線上的一些煙霧,直到昨日(週三)早上,上了公共汽車,才看到了好似發生了大屠殺,房屋盡被燒毀,商店都盡毀。」

Ciara說:「開車經過時很可怕,你看不到任何建築物,都消失了,就像炸彈爆炸了一樣,所有加滿油的汽車,到達火場時都爆炸了。」

同時有居民嘗試救人,但不成功。

居民Florian Bayol說:「有很多人,超過36人沒逃出,我試圖警告他們,我們嘗試了,我認為這太混亂,沒有人知道沒有電話網絡,我很努力地挽救,我別無選擇,只有離開。」

撤離的遊客當中,就包括舊金山市長布里德,市長辦公室週四證實,布里德週三正在Maui島旅行,山火發生後市長被送往鄰近的Oahu島。

另外,在夏威夷另一個旅遊勝地大島Big Island亦受山火威脅,目前三個山火正燃燒中。

