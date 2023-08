【灣區新聞】華裔終極格鬥冠軍賽選手在Vallejo加油站遭搶劫（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

終極格鬥冠軍賽選手(UFC)宋亞東和他的朋友,在上週三於Vallejo油站遭到持槍搶劫,他的朋友遭到槍擊。

事件發生在上週三凌晨1點半左右,地點位於是Vallejo Tennessee街的一間油站。

受害人林楠表示,當日他和宋亞東正從南灣駛回沙加緬度,當時宋亞東表示不太舒服,林楠就找了一間油站幫他買水,當時很多油站的燈光都較暗,所以他選擇了一間有光有人的油站。

當他一人下車幫宋亞東買水,剛買完一轉身,就有一名非洲裔男子拿著槍指著他的頭,並試圖搶他戴著的兩條金頸鍊。

林楠說:「我一轉身去買水,有人一把槍指著我的頭,同時拿著槍的那人,伸手去抓我的兩條頸鍊,一條項鍊是我已故父親,一條是我媽媽的,我知道並不是因為這兩條鍊值錢,原因是我再也不會從我已故的父親那裡得到任何東西,所以我的第一反應是抓住他的手,抓住我的鍊,以確保他不會從我身上拿走。」

他說在他反抗之際,又來了另一個非洲裔男子,拿槍從後砸他的頭,於是他不敢再反抗了,他的耳朵亦被匪徒打到瘀青。

除了頸鍊以外,手上的戒指、手機、錢包等都被劫匪搶走,之後幾名劫匪走到林楠的車,拿走車上的現金,同時也搶走宋亞東身上的手機錢包等。

幾名劫匪在得手後,便拿了林楠車匙拋到他的車尾箱,暗示叫他不要追來。

林楠表示,他們一行人大約有4至6個人,全部都是非洲裔,當劫匪走後,林楠立即到油站的商店求助,但該名印度裔店員並未報警,由於他的電話被匪徒搶走,他要求店員立刻報警,但店員稱自己不懂英文,不願意幫忙,當時怒火中燒的林楠,與店員發生爭執,其後店員打電話叫來了兩名同樣印度裔朋友,不斷要求林楠冷靜,但依然沒有幫他報警。

林楠說:「也許員工害怕日後報復,他只是叫他的朋友來,他們互相交談,他的朋友告訴我要我冷靜,他們說正報警,但沒有向我展示任何證據。」

林楠指,自己當時非常沮喪,在車箱內拿起高爾夫球桿擊中商店的窗戶,其後事情再次升級,該名印度裔店員朋友更在地上撿起一把剪刀,要脅林楠離開。

林楠說:「首先他們沒有讓我平靜下來,這些人非常粗魯,他們只是讓局勢升級。」

最終林楠開車回家,第二天才報警。

林楠表示,自己第二天起床去了醫院亦報了警,目前暫時未有下文。

NBC Bay Area的報導指,油站一名經理向他們表示,上週三凌晨時份的監控錄像已經被刪除。

