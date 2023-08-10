【灣區新聞】華裔終極格鬥冠軍賽選手在Vallejo加油站遭搶劫（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

終極格鬥冠軍賽選手（UFC）宋亞東和他的朋友，在上週三於Vallejo油站遭到持槍搶劫，他的朋友遭到槍擊。

事件發生在上週三凌晨1點半左右，地點位於是Vallejo Tennessee街的一間油站。

受害人林楠表示，當日他和宋亞東正從南灣駛回沙加緬度，當時宋亞東表示不太舒服，林楠就找了一間油站幫他買水，當時很多油站的燈光都較暗，所以他選擇了一間有光有人的油站。

當他一人下車幫宋亞東買水，剛買完一轉身，就有一名非洲裔男子拿著槍指著他的頭，並試圖搶他戴著的兩條金頸鍊。

林楠說：「我一轉身去買水，有人一把槍指著我的頭，同時拿著槍的那人，伸手去抓我的兩條頸鍊，一條項鍊是我已故父親，一條是我媽媽的，我知道並不是因為這兩條鍊值錢，原因是我再也不會從我已故的父親那裡得到任何東西，所以我的第一反應是抓住他的手，抓住我的鍊，以確保他不會從我身上拿走。」

他說在他反抗之際，又來了另一個非洲裔男子，拿槍從後砸他的頭，於是他不敢再反抗了，他的耳朵亦被匪徒打到瘀青。

除了頸鍊以外，手上的戒指、手機、錢包等都被劫匪搶走，之後幾名劫匪走到林楠的車，拿走車上的現金，同時也搶走宋亞東身上的手機錢包等。

幾名劫匪在得手後，便拿了林楠車匙拋到他的車尾箱，暗示叫他不要追來。

林楠表示，他們一行人大約有4至6個人，全部都是非洲裔，當劫匪走後，林楠立即到油站的商店求助，但該名印度裔店員並未報警，由於他的電話被匪徒搶走，他要求店員立刻報警，但店員稱自己不懂英文，不願意幫忙，當時怒火中燒的林楠，與店員發生爭執，其後店員打電話叫來了兩名同樣印度裔朋友，不斷要求林楠冷靜，但依然沒有幫他報警。

林楠說：「也許員工害怕日後報復，他只是叫他的朋友來，他們互相交談，他的朋友告訴我要我冷靜，他們說正報警，但沒有向我展示任何證據。」

林楠指，自己當時非常沮喪，在車箱內拿起高爾夫球桿擊中商店的窗戶，其後事情再次升級，該名印度裔店員朋友更在地上撿起一把剪刀，要脅林楠離開。

林楠說：「首先他們沒有讓我平靜下來，這些人非常粗魯，他們只是讓局勢升級。」

最終林楠開車回家，第二天才報警。

林楠表示，自己第二天起床去了醫院亦報了警，目前暫時未有下文。

NBC Bay Area的報導指，油站一名經理向他們表示，上週三凌晨時份的監控錄像已經被刪除。

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