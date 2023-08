【全國新聞】男子涉網上發表威脅拜登安全貼文 持槍與FBI對峙遭擊斃

【有線新聞】

猶他州一名男子在網上發表威脅總統拜登安全的貼文,被聯邦調查局人員擊斃。拜登已經聽取事件簡報,並會如期到猶他州探訪醫院和籌款。

大批聯邦調查局人員封鎖被擊斃男子羅伯遜(Craig Deleeuw Robertson)的寓所蒐證,美國有線電視新聞網引述消息指,聯邦調查局特種部隊人員當地周三早上,持手令到羅伯遜位於普羅沃的寓所拘捕他時,羅伯遜持槍與特種部隊人員對峙被擊斃,調查人員除了發現狙擊槍,亦檢獲另外幾把槍。

羅伯遜周一在社交媒體發文稱,他得知拜登即將到訪猶他州,計劃取出他的舊迷彩套裝和清理M24狙擊步槍的灰塵。

他亦多次在網上發文,針對民主黨的政治人物和涉及調查特朗普相關案件的檢察官,包括副總統賀錦麗、司法部長加蘭等。

聯邦調查局的人員今年3月,亦曾因為羅伯遜發表威脅起訴美國前總統特朗普的曼哈頓檢察官布拉格的貼文,去到他的寓所調查,但因為無手令,羅伯遜拒絕合作。他被控三項控罪,包括威脅總統人身安全等。

