【全國新聞】休士敦一名3個月大男嬰被留在車內熱死

【KTSF 林子皓報導】

在休士敦東南部,警察發現一名年僅3個月大的男嬰被留在車內熱死。

就在這個高達華氏百度以上高溫的午後,在休士敦的哈里斯心理健康與智能發展中心外,一名被遺留在車上的3個月大男嬰被發現熱死車內。

休士敦助理警察局長Yasar Bashir說:「這種不應該發生的事件,卻時不時就會發生,尤其是在夏季,千萬不能讓孩子獨留車內。」

警方表示,仍然在了解男嬰到底被留在車上多久時間,另外包括車子是否有啟動,或者是這是否有意圖的行為,警方也還在深入了解中。

調查單位確認,一名女性帶著她4歲大的孩子離開了車輛,3個月大的男嬰卻留在車上。

當這名女性離開醫療中心,警方表示,她有注意到她在車內的孩子沒有反應後,趕緊將他抱進醫診所,隨後男嬰被送到當地的一家醫院,不過最後還是回天乏術。

Bashir說:「我不確定會提出什麼控罪,不過這取決於驗屍報告和調查結果。」

根據德州法律,將7歲以下的孩童留在車內超過5分鐘屬於輕罪。

這個孩童的鞋子還遺留在車內,對這個剛剛出生的生命來說是個令人悲痛的結局。

