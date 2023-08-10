【全國新聞】休士敦一名3個月大男嬰被留在車內熱死

【KTSF 林子皓報導】

在休士敦東南部，警察發現一名年僅3個月大的男嬰被留在車內熱死。

就在這個高達華氏百度以上高溫的午後，在休士敦的哈里斯心理健康與智能發展中心外，一名被遺留在車上的3個月大男嬰被發現熱死車內。

休士敦助理警察局長Yasar Bashir說：「這種不應該發生的事件，卻時不時就會發生，尤其是在夏季，千萬不能讓孩子獨留車內。」

警方表示，仍然在了解男嬰到底被留在車上多久時間，另外包括車子是否有啟動，或者是這是否有意圖的行為，警方也還在深入了解中。

調查單位確認，一名女性帶著她4歲大的孩子離開了車輛，3個月大的男嬰卻留在車上。

當這名女性離開醫療中心，警方表示，她有注意到她在車內的孩子沒有反應後，趕緊將他抱進醫診所，隨後男嬰被送到當地的一家醫院，不過最後還是回天乏術。

Bashir說：「我不確定會提出什麼控罪，不過這取決於驗屍報告和調查結果。」

根據德州法律，將7歲以下的孩童留在車內超過5分鐘屬於輕罪。

這個孩童的鞋子還遺留在車內，對這個剛剛出生的生命來說是個令人悲痛的結局。

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