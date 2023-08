【灣區新聞】華裔老翁奧克蘭劫殺案 警方證人上庭講述追捕疑犯過程（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

75歲華裔老翁Pak Ho2021年在奧克蘭(屋崙)晨運被謀殺一案週三續審,控方傳召幾名證人作供,警方證人解釋追捕疑犯過程,並表示雙方在街上追逐期間,時速達到70英里。

警方兇殺調查組華裔警長Yun Zhou出庭作供時表示,Pak Ho被劫走iPhone後,他聯絡事主的女兒Amy,並取得事主電話的iCloud雲端帳戶資料,警方登入後使用追蹤功能,嘗試追查手機的位置。

之後在下午3、4點,接收到Pak Ho電話的訊號,警方立即派警員去到電話所在地,警員到場後,發現電話訊號來自一架淺色Ford Explorer SUV,與28歲疑犯Teaunte Bailey所駕駛車輛的描述吻合,於是展開追逐。

當時街上非常繁忙,雙方在市區和住宅區衝過多個紅燈和停車標誌,時速高達70英里,疑犯Bailey最終撞向一條燈柱。

週三在法庭作證的警員指出,在案發當天,Bailey在8街夾Market街失控撞車後,下車跑到我後面這間麥當勞的停車場,之後被警員包圍並拘捕。

控方指,Bailey撞車後試圖劫走一名女人的黑色Toyota Camry房車,警方之後命令他下車。

庭上播放警員隨身攝影機片段,顯示Bailey被包圍後沒有反抗。

Bailey被捕後,警員在Bailey的褲袋搜到Pak Ho的手機,並在疑犯駕駛的SUV附近找到一個背囊,背囊中有4部電話,另外搜獲Bailey的證件,和一張寫有Pak Ho姓名和地址的卡片。

案發在2021年3月9日,華裔老伯Pak Ho在Lake Merritt附近晨運期間,Bailey涉嫌推倒老伯在地,並搶走他的財物。

控方指,Bailey之後上了由另一名59歲疑犯Demetrius Britton接應的車逃去,Pak Ho腦部受創,幾天後不治。

受害人Pak Ho的三名女兒週三有出席旁聽。

14人陪審團中,有9男4女,主要由白人組成,亦有數名亞裔。

法官表示,週三的聆訊符合進度,控方指預計下星期二、三左右可以結案,但辯方表示,可能需要更多時間尋找證人。

