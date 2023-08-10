【灣區新聞】華裔老翁奧克蘭劫殺案 警方證人上庭講述追捕疑犯過程（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

75歲華裔老翁Pak Ho2021年在奧克蘭（屋崙）晨運被謀殺一案週三續審，控方傳召幾名證人作供，警方證人解釋追捕疑犯過程，並表示雙方在街上追逐期間，時速達到70英里。

警方兇殺調查組華裔警長Yun Zhou出庭作供時表示，Pak Ho被劫走iPhone後，他聯絡事主的女兒Amy，並取得事主電話的iCloud雲端帳戶資料，警方登入後使用追蹤功能，嘗試追查手機的位置。

之後在下午3、4點，接收到Pak Ho電話的訊號，警方立即派警員去到電話所在地，警員到場後，發現電話訊號來自一架淺色Ford Explorer SUV，與28歲疑犯Teaunte Bailey所駕駛車輛的描述吻合，於是展開追逐。

當時街上非常繁忙，雙方在市區和住宅區衝過多個紅燈和停車標誌，時速高達70英里，疑犯Bailey最終撞向一條燈柱。

週三在法庭作證的警員指出，在案發當天，Bailey在8街夾Market街失控撞車後，下車跑到我後面這間麥當勞的停車場，之後被警員包圍並拘捕。

控方指，Bailey撞車後試圖劫走一名女人的黑色Toyota Camry房車，警方之後命令他下車。

庭上播放警員隨身攝影機片段，顯示Bailey被包圍後沒有反抗。

Bailey被捕後，警員在Bailey的褲袋搜到Pak Ho的手機，並在疑犯駕駛的SUV附近找到一個背囊，背囊中有4部電話，另外搜獲Bailey的證件，和一張寫有Pak Ho姓名和地址的卡片。

案發在2021年3月9日，華裔老伯Pak Ho在Lake Merritt附近晨運期間，Bailey涉嫌推倒老伯在地，並搶走他的財物。

控方指，Bailey之後上了由另一名59歲疑犯Demetrius Britton接應的車逃去，Pak Ho腦部受創，幾天後不治。

受害人Pak Ho的三名女兒週三有出席旁聽。

14人陪審團中，有9男4女，主要由白人組成，亦有數名亞裔。

法官表示，週三的聆訊符合進度，控方指預計下星期二、三左右可以結案，但辯方表示，可能需要更多時間尋找證人。

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