【全國新聞】紐約地鐵內兩亞裔女子遭非裔女子襲擊（視頻）

August 10, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

日前紐約地鐵內一名非洲裔女子襲擊兩名亞裔女子，當局正通緝涉案襲擊者，受害人亦現身講述當時的情況。

受害人Sue Young說：「我的眼鏡爛了，我事發後數天仍有頭痛，因為頭髮被拉扯，我的頭皮很疼痛。」

Young說知道身體上的傷害會痊癒，但上週四發生的事情，所造成的心理創傷不會很快消失。

Young說：「簡直是侮辱，辱罵後再辱罵。」

Young就說，這些侮辱的說話，來自一名女人和她的朋友，當時他們都是乘坐F火車。

警方指，襲擊者對來自內華達州的Young及其家人，作出了反族裔的言論。

Young說：「最終我丈夫覺得他應該介入，他就說：你知道，除此之外你可以出言好些嗎？」

她說，當那群女子意識到她們被另一名乘客正錄影時，其中一人開始攻擊該名錄影的女乘客。

Young說：「她衝過來扯我的頭髮，把我扔到地上後打我幾拳。」

Young就說無法忍受看到Lin受到襲擊，所以她將其中一個非洲裔女子推開，然後那名非洲裔女子就襲擊她，當地的仇視罪行特別工作組現已接手調查本案。

據紐約警察局聲稱，今年仇亞罪行大幅減少，由2022年的64宗，減少到今年的30宗，亞裔美國人聯合會主席Joann Yoo啟動了反仇恨倡議，提高反仇恨的意識。

Young說：「我認為樂見很多年輕人、非亞裔人士介入，因為他們了解到，我們共同承諾要確保人人都安全。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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