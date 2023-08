【全國新聞】紐約地鐵內兩亞裔女子遭非裔女子襲擊（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

日前紐約地鐵內一名非洲裔女子襲擊兩名亞裔女子,當局正通緝涉案襲擊者,受害人亦現身講述當時的情況。

受害人Sue Young說:「我的眼鏡爛了,我事發後數天仍有頭痛,因為頭髮被拉扯,我的頭皮很疼痛。」

Young說知道身體上的傷害會痊癒,但上週四發生的事情,所造成的心理創傷不會很快消失。

Young說:「簡直是侮辱,辱罵後再辱罵。」

Young就說,這些侮辱的說話,來自一名女人和她的朋友,當時他們都是乘坐F火車。

警方指,襲擊者對來自內華達州的Young及其家人,作出了反族裔的言論。

Young說:「最終我丈夫覺得他應該介入,他就說:你知道,除此之外你可以出言好些嗎?」

她說,當那群女子意識到她們被另一名乘客正錄影時,其中一人開始攻擊該名錄影的女乘客。

Young說:「她衝過來扯我的頭髮,把我扔到地上後打我幾拳。」

Young就說無法忍受看到Lin受到襲擊,所以她將其中一個非洲裔女子推開,然後那名非洲裔女子就襲擊她,當地的仇視罪行特別工作組現已接手調查本案。

據紐約警察局聲稱,今年仇亞罪行大幅減少,由2022年的64宗,減少到今年的30宗,亞裔美國人聯合會主席Joann Yoo啟動了反仇恨倡議,提高反仇恨的意識。

Young說:「我認為樂見很多年輕人、非亞裔人士介入,因為他們了解到,我們共同承諾要確保人人都安全。」

