【全國新聞】夏威夷茂宜島發生山火 最少36人喪生

August 10, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Sen. Tim Richards)

【KTSF 張擎鳳報導】

夏威夷的茂宜島Maui發生山火，導致有人要跳海逃生，當地政府表示，最少有36人因這場山火而喪生，州政府已經宣布進入緊急狀態。

當地官員說，茂宜縣有12人跳入海裡，躲避山火帶來的濃煙，現在他們已經獲救。

目前茂宜山火火勢猛烈，預計登陸夏威夷大島的颶風Dora帶來了時速80英里的陣風，助長了火焰擴散。

山火影響了手機訊號塔和地下通訊電纜，當地的911緊急熱線、手機和電話系統運作都出現問題，令形勢更為複雜。

副州長Slyvia Luke說：「由於有太多燒傷的患者和吸入煙霧的患者，我們茂宜島的醫院系統不勝負荷，我們已經與其他醫院系統聯繫，以減輕負擔，現實情況是，我們需要用飛機將患者運出茂宜島，為他們提供燒傷治療服務，因為茂宜島的醫院，無法進行大範圍的燒傷治療。」

茂宜島有14000個家庭和商戶沒電力供應，近2000人要住在臨時庇護所，副州長已經宣布當地進入緊急狀態。

在茂宜島南部Maalaea地區，警方已經將一些道路關閉了，只容許官員和急救人員進入，裡面的人只能離開，不可以再進去。

當地的機場經理表示，有數千人停留在機場，因為航班延誤或取消了，亦有人想要早一點離開茂宜。

目前Hawaii和Southwest航空公司仍然有多出的機票可以出售，給有需要的乘客。

灣區機場的舊金山（三藩市）、聖荷西和奧克蘭（屋崙）機場都受到影響，舊金山機場已經取消兩班前往茂宜的航班，到目前為止，奧克蘭機場並未取消航班，但有一班航班延誤。

在聖荷西的Mineta機場，夏威夷航空公司的部分乘客行程延誤，一班航班被推遲了，有乘客要重新安排假期計劃。

乘客說：「他們告訴我們機場已關閉，我們給我們的vrbo旅遊公司的那位女士打電話，她給了我們全額退款，我們剛剛把航班改到Kona。」

西南航空公司和夏威夷航空公司允許乘客免費更換航班。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*