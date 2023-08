【全國新聞】夏威夷茂宜島發生山火 最少36人喪生

【KTSF 張擎鳳報導】

夏威夷的茂宜島Maui發生山火,導致有人要跳海逃生,當地政府表示,最少有36人因這場山火而喪生,州政府已經宣布進入緊急狀態。

當地官員說,茂宜縣有12人跳入海裡,躲避山火帶來的濃煙,現在他們已經獲救。

目前茂宜山火火勢猛烈,預計登陸夏威夷大島的颶風Dora帶來了時速80英里的陣風,助長了火焰擴散。

山火影響了手機訊號塔和地下通訊電纜,當地的911緊急熱線、手機和電話系統運作都出現問題,令形勢更為複雜。

副州長Slyvia Luke說:「由於有太多燒傷的患者和吸入煙霧的患者,我們茂宜島的醫院系統不勝負荷,我們已經與其他醫院系統聯繫,以減輕負擔,現實情況是,我們需要用飛機將患者運出茂宜島,為他們提供燒傷治療服務,因為茂宜島的醫院,無法進行大範圍的燒傷治療。」

茂宜島有14000個家庭和商戶沒電力供應,近2000人要住在臨時庇護所,副州長已經宣布當地進入緊急狀態。

在茂宜島南部Maalaea地區,警方已經將一些道路關閉了,只容許官員和急救人員進入,裡面的人只能離開,不可以再進去。

當地的機場經理表示,有數千人停留在機場,因為航班延誤或取消了,亦有人想要早一點離開茂宜。

目前Hawaii和Southwest航空公司仍然有多出的機票可以出售,給有需要的乘客。

灣區機場的舊金山(三藩市)、聖荷西和奧克蘭(屋崙)機場都受到影響,舊金山機場已經取消兩班前往茂宜的航班,到目前為止,奧克蘭機場並未取消航班,但有一班航班延誤。

在聖荷西的Mineta機場,夏威夷航空公司的部分乘客行程延誤,一班航班被推遲了,有乘客要重新安排假期計劃。

乘客說:「他們告訴我們機場已關閉,我們給我們的vrbo旅遊公司的那位女士打電話,她給了我們全額退款,我們剛剛把航班改到Kona。」

西南航空公司和夏威夷航空公司允許乘客免費更換航班。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。