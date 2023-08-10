【全國新聞】夏威夷茂宜島發生山火 最少36人喪生

【KTSF 張擎鳳報導】

夏威夷的茂宜島Maui發生山火，導致有人要跳海逃生，當地政府表示，最少有36人因這場山火而喪生，州政府已經宣布進入緊急狀態。

當地官員說，茂宜縣有12人跳入海裡，躲避山火帶來的濃煙，現在他們已經獲救。

目前茂宜山火火勢猛烈，預計登陸夏威夷大島的颶風Dora帶來了時速80英里的陣風，助長了火焰擴散。

山火影響了手機訊號塔和地下通訊電纜，當地的911緊急熱線、手機和電話系統運作都出現問題，令形勢更為複雜。

副州長Slyvia Luke說：「由於有太多燒傷的患者和吸入煙霧的患者，我們茂宜島的醫院系統不勝負荷，我們已經與其他醫院系統聯繫，以減輕負擔，現實情況是，我們需要用飛機將患者運出茂宜島，為他們提供燒傷治療服務，因為茂宜島的醫院，無法進行大範圍的燒傷治療。」

茂宜島有14000個家庭和商戶沒電力供應，近2000人要住在臨時庇護所，副州長已經宣布當地進入緊急狀態。

在茂宜島南部Maalaea地區，警方已經將一些道路關閉了，只容許官員和急救人員進入，裡面的人只能離開，不可以再進去。

當地的機場經理表示，有數千人停留在機場，因為航班延誤或取消了，亦有人想要早一點離開茂宜。

目前Hawaii和Southwest航空公司仍然有多出的機票可以出售，給有需要的乘客。

灣區機場的舊金山（三藩市）、聖荷西和奧克蘭（屋崙）機場都受到影響，舊金山機場已經取消兩班前往茂宜的航班，到目前為止，奧克蘭機場並未取消航班，但有一班航班延誤。

在聖荷西的Mineta機場，夏威夷航空公司的部分乘客行程延誤，一班航班被推遲了，有乘客要重新安排假期計劃。

乘客說：「他們告訴我們機場已關閉，我們給我們的vrbo旅遊公司的那位女士打電話，她給了我們全額退款，我們剛剛把航班改到Kona。」

西南航空公司和夏威夷航空公司允許乘客免費更換航班。

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