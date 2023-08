【KTSF】

舊金山(三藩市)將迎接市內第一間IKEA家具店,預計將在8月23日開幕。

新的IKEA座落在Market街945號,三層樓的空間將主打小空間生活和儲藏機能產品,還會有兩家瑞典熟食店進駐,以及一個家具回購計劃的空間。

當地的居民及社區領袖都期待IKEA的進駐,帶動社區的活力。

