【灣區新聞】華裔老翁劫殺案審訊 法醫出庭講解死者死因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

華裔老翁Pak Ho命案,檢控官傳召為死者驗屍的法醫出庭作證,法醫指出,Pak Ho的死因是頭部受硬物撞擊,導致腦部出血。

Alameda縣地檢處的檢控官下午傳召法醫Angellee Chen出庭作證,Chen在命案發生後一個星期為Pak Ho驗屍,控方在庭上向陪審團展示照片,顯示Pak Ho頭部的傷痕,法醫解釋在驗屍過程中發現,Ho的左眼周圍有內出血的痕跡,是受到外來硬物撞擊導致,左眼下面皮膚割傷,應該是尖銳物件割傷皮膚表面,死者左邊面頰有長四厘米的瘀傷,也是受硬物撞擊的傷痕。

死者右邊額頭有三厘米長的外傷,皮膚下、頭顱裡出血,左邊胸部有一個小的瘀傷,法醫斷定Pak Ho的死因是腦部大量出血導致腦部腫脹,甚至移位。

法醫指出,Ho受到硬物撞擊而嚴重創傷,辯護律師盤問證人時問法醫,死者如果是頭部撞落行人路而受傷,有沒有可能左右兩邊臉都出現傷痕,法醫表示沒有可能。

辯護律師也詢問法醫,有關死者的健康狀況,法醫指出死者生前有心血管疾病,影響到腦血管較脆弱,而左眼下面的皮外傷,應該是受鋒利的物件割傷,而不是硬物撞擊導致。

