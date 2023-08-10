【灣區新聞】華裔老翁劫殺案審訊 法醫出庭講解死者死因（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

華裔老翁Pak Ho命案，檢控官傳召為死者驗屍的法醫出庭作證，法醫指出，Pak Ho的死因是頭部受硬物撞擊，導致腦部出血。

Alameda縣地檢處的檢控官下午傳召法醫Angellee Chen出庭作證，Chen在命案發生後一個星期為Pak Ho驗屍，控方在庭上向陪審團展示照片，顯示Pak Ho頭部的傷痕，法醫解釋在驗屍過程中發現，Ho的左眼周圍有內出血的痕跡，是受到外來硬物撞擊導致，左眼下面皮膚割傷，應該是尖銳物件割傷皮膚表面，死者左邊面頰有長四厘米的瘀傷，也是受硬物撞擊的傷痕。

死者右邊額頭有三厘米長的外傷，皮膚下、頭顱裡出血，左邊胸部有一個小的瘀傷，法醫斷定Pak Ho的死因是腦部大量出血導致腦部腫脹，甚至移位。

法醫指出，Ho受到硬物撞擊而嚴重創傷，辯護律師盤問證人時問法醫，死者如果是頭部撞落行人路而受傷，有沒有可能左右兩邊臉都出現傷痕，法醫表示沒有可能。

辯護律師也詢問法醫，有關死者的健康狀況，法醫指出死者生前有心血管疾病，影響到腦血管較脆弱，而左眼下面的皮外傷，應該是受鋒利的物件割傷，而不是硬物撞擊導致。

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