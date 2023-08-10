【灣區新聞】舊金山華埠紅燈籠換上新裝（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山華埠眾人熟悉的紅燈籠，在經過長時間的日曬雨淋之後，週二晚換上新裝。

剪彩儀式之後，舊金山華埠的這個地方更加亮麗、耀眼，出席嘉賓有大家熟悉的全國知名廚師甄文達。

甄文達說：「燈籠象徵著生命、歡慶、喜悅。」

原有的燈籠，受到今年前些時候冰雹、大雨和暴風的破壞，華埠商戶和非牟利機構Be Chinatown進行籌款，為都板街Grant Avenue購買新的燈籠，當局撥出25,000元資助，阿拉斯加航空也捐出了兩萬元。

週二晚的活動中，包括醒獅和舞蹈助興。

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）說：「華埠是種族歧視問題的受害者，但這裡的居民懂得容忍，受到疫情和仇恨的攻擊，這裡的居民也勇於面對，我們不但不會失去華埠，華埠的朝氣也回來了。」

這些燈籠不但有美化功能，其實還能夠使得華埠更加安全。

華埠街坊會副主任Jenny Chan說：「當燈籠拿下的時候，有更多的罪案發生，現在街上更加光亮，人們感覺比較安全，年長人士也這麼認為，在社區中散步也感到比較安全。」

她補充，更加光亮的燈籠，也能夠讓閉路電視拍到的影像更加清晰，新燈籠現在更加鞏固地懸掛，也正好配合即將到來的中秋節氣氛。

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