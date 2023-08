【灣區新聞】舊金山華埠紅燈籠換上新裝（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山華埠眾人熟悉的紅燈籠,在經過長時間的日曬雨淋之後,週二晚換上新裝。

剪彩儀式之後,舊金山華埠的這個地方更加亮麗、耀眼,出席嘉賓有大家熟悉的全國知名廚師甄文達。

甄文達說:「燈籠象徵著生命、歡慶、喜悅。」

原有的燈籠,受到今年前些時候冰雹、大雨和暴風的破壞,華埠商戶和非牟利機構Be Chinatown進行籌款,為都板街Grant Avenue購買新的燈籠,當局撥出25,000元資助,阿拉斯加航空也捐出了兩萬元。

週二晚的活動中,包括醒獅和舞蹈助興。

舊金山市議員佩斯金(Aaron Peskin)說:「華埠是種族歧視問題的受害者,但這裡的居民懂得容忍,受到疫情和仇恨的攻擊,這裡的居民也勇於面對,我們不但不會失去華埠,華埠的朝氣也回來了。」

這些燈籠不但有美化功能,其實還能夠使得華埠更加安全。

華埠街坊會副主任Jenny Chan說:「當燈籠拿下的時候,有更多的罪案發生,現在街上更加光亮,人們感覺比較安全,年長人士也這麼認為,在社區中散步也感到比較安全。」

她補充,更加光亮的燈籠,也能夠讓閉路電視拍到的影像更加清晰,新燈籠現在更加鞏固地懸掛,也正好配合即將到來的中秋節氣氛。

