【財經新聞】拜登簽行政命令限制基金投資中國內地敏感科技行業 包括港澳

美國總統拜登簽署行政命令,限制基金投資中國內地敏感科技行業,涉及香港及澳門。金融時報報道,英國亦考慮跟隨。

繼去年10月對內地實施晶片出口禁令後,拜登政府再以國家安全為理由發出行政命令,限制美國私募股權基金及風險投資公司等投資內地的高新科技行業,主要涉及人工智能、量子科技以及半導體三個領域,預計明年生效。

除了內地,行政命令亦將香港及澳門列為受關注的國家與地區。新的「禁投令」僅適用在新投資,不包括現有的技術投資;生物技術及能源等行業亦不受影響,涉及範圍較預期窄。

周三在新墨西哥州出席活動的拜登在行政指令中指出,美國一直支持開放投資,但關注有些投資有可能助長某些地區快速發展敏感技術的能力,繼而有可能威脅到美國的安全。彭博等外電引述美國政府高級官員指,「禁投令」不是要阻止資金流入內地,亦不會限制被動投資。

英國金融時報報道,當地有可能跟隨美國做法,考慮是否限制對華科技投資;並引述英國政府指,將密切評估某些投資的潛在安全風險。

國家商務部表示美國的限制措施,嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則。中國駐美大使館就表示對美國限制措施感到非常失望,將維護國家利益。

