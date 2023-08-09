【全國新聞】六旬婦在紐約市郊海灘被鯊魚咬傷左腿

【KTSF 林子皓報導】

位於紐約市近郊的洛克威海灘（Rockaway）發生鯊魚咬傷人的事件，一名65歲婦女在海灘附近游泳時，遭鯊魚咬傷左腿，被送往附近醫院後，警方表示，她的情況危急但穩定。

在紐約近郊的洛克威海灘，禁止游泳的紅色警示處處可見，這裡日前才發生鯊魚咬傷人的案件。

一名65歲的婦人週一下午6點前，在海灘附近游泳遭到鯊魚咬傷左腿，緊急送醫後發現鯊魚咬掉她大腿上一大塊肉，留下一個寬度與深度都達到數英吋的傷口。

警方表示，她的情況危急但穩定，而佛羅里達大學鯊魚研究項目主任Gavin Naylor表示，這可能是20世紀50年代以來，在紐約海域發生最嚴重的鯊魚襲擊事件。

佛羅里達大學鯊魚研究項目主任Gavin Naylor說：「我看過傷者受傷的照片，這很明顯是大型動物有意圖的咬痕，就這單一口的咬痕而且非常用力，而鯊魚也沒有停留，就是單純咬了一口，撕扯下了一大塊肉然後就離開了

位於紐約市近郊海岸的洛克威海灘，過去常常一天就吸引超過十萬人，而過去兩個夏天，至少有13名游泳者在長島海岸被咬傷，超過了2022年前紐約歷史上所有鯊魚咬傷人的案件總數，雖然傷勢都不算嚴重，但官員已因此關閉了某些水域。

上次洛克威海灘出現鯊魚襲擊人的紀錄可追溯到1950年，一名16歲男孩當時被鯊魚咬傷腿部而需要縫針。

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