【全國新聞】六旬婦在紐約市郊海灘被鯊魚咬傷左腿

【KTSF 林子皓報導】

位於紐約市近郊的洛克威海灘(Rockaway)發生鯊魚咬傷人的事件,一名65歲婦女在海灘附近游泳時,遭鯊魚咬傷左腿,被送往附近醫院後,警方表示,她的情況危急但穩定。

在紐約近郊的洛克威海灘,禁止游泳的紅色警示處處可見,這裡日前才發生鯊魚咬傷人的案件。

一名65歲的婦人週一下午6點前,在海灘附近游泳遭到鯊魚咬傷左腿,緊急送醫後發現鯊魚咬掉她大腿上一大塊肉,留下一個寬度與深度都達到數英吋的傷口。

警方表示,她的情況危急但穩定,而佛羅里達大學鯊魚研究項目主任Gavin Naylor表示,這可能是20世紀50年代以來,在紐約海域發生最嚴重的鯊魚襲擊事件。

佛羅里達大學鯊魚研究項目主任Gavin Naylor說:「我看過傷者受傷的照片,這很明顯是大型動物有意圖的咬痕,就這單一口的咬痕而且非常用力,而鯊魚也沒有停留,就是單純咬了一口,撕扯下了一大塊肉然後就離開了

位於紐約市近郊海岸的洛克威海灘,過去常常一天就吸引超過十萬人,而過去兩個夏天,至少有13名游泳者在長島海岸被咬傷,超過了2022年前紐約歷史上所有鯊魚咬傷人的案件總數,雖然傷勢都不算嚴重,但官員已因此關閉了某些水域。

上次洛克威海灘出現鯊魚襲擊人的紀錄可追溯到1950年,一名16歲男孩當時被鯊魚咬傷腿部而需要縫針。

