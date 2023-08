【灣區新聞】今年夏天多了未確診新冠病毒人士染疫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在幾年疫情後,有不少從未確診過的民眾最近確診,專家解釋感染率上升,除了和病毒不斷變種,變得更具傳染力,亦和民眾放下戒心及其他因素有關。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平(Peter Chin-Hong)說:「社區應對COVID變得沒這麼謹慎,現在更多民眾四處出行,在亞洲、澳州、新西蘭、歐洲和南美都有更多個案,除了舊金山,加州人都因熱浪而走進室內,酷熱天氣驅使人們在室內乘涼。」

陳子平表示,不同因素加上長者的免疫能力下降,是現時急症室求診人數上升約兩成,和住院人數上升12%的原因。

截至上星期,新變種病毒EG.5,佔全國感染個案約17.3%。

陳子平說,EG.5變異株,屬於Omicron家族,形容該變異株非常具傳染性。

他表示,COVID確診個案雖然有上升趨勢,但不像過去三年個案飆升般嚴重。

陳子平說:「我們在冬天可能會有更多個案,但這只是暫時性,希望不會為此太久。」

陳子平表示,很多人自從去年秋季後就沒有再打加強針,建議65歲或以上及免疫系統較弱的人,現時去接種加強針,但大多數人可以等到10月,有新一批加強針的時候才接種。

他又指,高風險人士一旦確診,可以使用Paxlovid抗病毒口服藥,說在確診內五日服用,可以減低住院風險約九成,呼籲市民向家庭醫生咨詢。

