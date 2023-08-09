【灣區新聞】今年夏天多了未確診新冠病毒人士染疫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在幾年疫情後，有不少從未確診過的民眾最近確診，專家解釋感染率上升，除了和病毒不斷變種，變得更具傳染力，亦和民眾放下戒心及其他因素有關。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「社區應對COVID變得沒這麼謹慎，現在更多民眾四處出行，在亞洲、澳州、新西蘭、歐洲和南美都有更多個案，除了舊金山，加州人都因熱浪而走進室內，酷熱天氣驅使人們在室內乘涼。」

陳子平表示，不同因素加上長者的免疫能力下降，是現時急症室求診人數上升約兩成，和住院人數上升12%的原因。

截至上星期，新變種病毒EG.5，佔全國感染個案約17.3%。

陳子平說，EG.5變異株，屬於Omicron家族，形容該變異株非常具傳染性。

他表示，COVID確診個案雖然有上升趨勢，但不像過去三年個案飆升般嚴重。

陳子平說：「我們在冬天可能會有更多個案，但這只是暫時性，希望不會為此太久。」

陳子平表示，很多人自從去年秋季後就沒有再打加強針，建議65歲或以上及免疫系統較弱的人，現時去接種加強針，但大多數人可以等到10月，有新一批加強針的時候才接種。

他又指，高風險人士一旦確診，可以使用Paxlovid抗病毒口服藥，說在確診內五日服用，可以減低住院風險約九成，呼籲市民向家庭醫生咨詢。

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