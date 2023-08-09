【灣區新聞】華裔老翁被搶劫遇襲不治 Alameda縣地檢處撤銷疑犯附加控罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔老翁Pak Ho 2021年在東灣奧克蘭（屋崙）晨運期間被搶劫和襲擊，造成腦部重創不治，案件週一開審，控方在開案陳詞前，撤銷兩名疑犯會加重刑罰的附加控罪。

案中兩名疑犯，28歲的Teaunte Bailey及59歲的Demetrius Britton，涉嫌在前年謀殺75歲老翁Pak Ho週一受審，兩人被控謀殺和搶劫。

檢控官在作出開案陳詞前，宣佈撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪，Bay Area News Group引述檢控官指撤銷控罪是地檢處的決定。

兩名被告案底纍纍，Bailey有5次定罪紀錄，當中2宗是重罪，Britton就有11宗案底，當中5宗是重罪。

根據加州三振出局法，已有兩振在身的人，第三次犯重罪的話就要受重罰，不過控方今次撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪，即使罪成也不會構成一振。

前Alameda縣檢控官Norbert Chu表示，地檢處這個舉動，將會大幅減低兩人的刑罰，假設兩人罪成，刑期將會由原先的終身監禁並不得假釋，減至25年至終身監禁。

他表示，擔任檢察官幾十年來，從未見過在開案陳詞前就撤銷疑犯的控罪，說這樣根本沒有機會給陪審團聽取證據。

社區領袖陳錫澎（Carl Chan）形容，對Alameda縣地檢官Pamela Price這個決定一點都不意外。

陳錫澎說：「現在放縱罪犯，等於一般的民眾，尤其是老人家和一般普羅大眾，失去了他們的自由，無論他們帶小朋友上學，在公路駕駛、甚至老人家在湖邊散步，或者出去普通逛街，她（Price）只不過上任6個月，你想想，在這幾個月內，已經形成這麼大的傷害。」

Price在競選時，就表明反對會增加積犯刑罰的附加控罪和三振出局法。

陳錫澎表示，Price繼續擔任地檢官，而又沒有市民出來發聲的話，法律制度將會變得不堪設想。

案發在2021年3月，華裔老伯Pak Ho在Lake Merritt附近晨運期間，Bailey涉嫌推倒老伯在地，並搶走他的財物。

控方指，Bailey之後上了由Britton接應的車逃去，Pak Ho腦部受創幾天後不治。

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