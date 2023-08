【灣區新聞】華裔老翁被搶劫遇襲不治 Alameda縣地檢處撤銷疑犯附加控罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔老翁Pak Ho 2021年在東灣奧克蘭(屋崙)晨運期間被搶劫和襲擊,造成腦部重創不治,案件週一開審,控方在開案陳詞前,撤銷兩名疑犯會加重刑罰的附加控罪。

案中兩名疑犯,28歲的Teaunte Bailey及59歲的Demetrius Britton,涉嫌在前年謀殺75歲老翁Pak Ho週一受審,兩人被控謀殺和搶劫。

檢控官在作出開案陳詞前,宣佈撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪,Bay Area News Group引述檢控官指撤銷控罪是地檢處的決定。

兩名被告案底纍纍,Bailey有5次定罪紀錄,當中2宗是重罪,Britton就有11宗案底,當中5宗是重罪。

根據加州三振出局法,已有兩振在身的人,第三次犯重罪的話就要受重罰,不過控方今次撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪,即使罪成也不會構成一振。

前Alameda縣檢控官Norbert Chu表示,地檢處這個舉動,將會大幅減低兩人的刑罰,假設兩人罪成,刑期將會由原先的終身監禁並不得假釋,減至25年至終身監禁。

他表示,擔任檢察官幾十年來,從未見過在開案陳詞前就撤銷疑犯的控罪,說這樣根本沒有機會給陪審團聽取證據。

社區領袖陳錫澎(Carl Chan)形容,對Alameda縣地檢官Pamela Price這個決定一點都不意外。

陳錫澎說:「現在放縱罪犯,等於一般的民眾,尤其是老人家和一般普羅大眾,失去了他們的自由,無論他們帶小朋友上學,在公路駕駛、甚至老人家在湖邊散步,或者出去普通逛街,她(Price)只不過上任6個月,你想想,在這幾個月內,已經形成這麼大的傷害。」

Price在競選時,就表明反對會增加積犯刑罰的附加控罪和三振出局法。

陳錫澎表示,Price繼續擔任地檢官,而又沒有市民出來發聲的話,法律制度將會變得不堪設想。

案發在2021年3月,華裔老伯Pak Ho在Lake Merritt附近晨運期間,Bailey涉嫌推倒老伯在地,並搶走他的財物。

控方指,Bailey之後上了由Britton接應的車逃去,Pak Ho腦部受創幾天後不治。

