【灣區新聞】華裔老翁被搶劫遇襲不治 Alameda縣地檢處撤銷疑犯附加控罪（視頻）

August 9, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

華裔老翁Pak Ho 2021年在東灣奧克蘭（屋崙）晨運期間被搶劫和襲擊，造成腦部重創不治，案件週一開審，控方在開案陳詞前，撤銷兩名疑犯會加重刑罰的附加控罪。

案中兩名疑犯，28歲的Teaunte Bailey及59歲的Demetrius Britton，涉嫌在前年謀殺75歲老翁Pak Ho週一受審，兩人被控謀殺和搶劫。

檢控官在作出開案陳詞前，宣佈撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪，Bay Area News Group引述檢控官指撤銷控罪是地檢處的決定。

兩名被告案底纍纍，Bailey有5次定罪紀錄，當中2宗是重罪，Britton就有11宗案底，當中5宗是重罪。

根據加州三振出局法，已有兩振在身的人，第三次犯重罪的話就要受重罰，不過控方今次撤銷兩人「特殊情況」的附加控罪，即使罪成也不會構成一振。

前Alameda縣檢控官Norbert Chu表示，地檢處這個舉動，將會大幅減低兩人的刑罰，假設兩人罪成，刑期將會由原先的終身監禁並不得假釋，減至25年至終身監禁。

他表示，擔任檢察官幾十年來，從未見過在開案陳詞前就撤銷疑犯的控罪，說這樣根本沒有機會給陪審團聽取證據。

社區領袖陳錫澎（Carl Chan）形容，對Alameda縣地檢官Pamela Price這個決定一點都不意外。

陳錫澎說：「現在放縱罪犯，等於一般的民眾，尤其是老人家和一般普羅大眾，失去了他們的自由，無論他們帶小朋友上學，在公路駕駛、甚至老人家在湖邊散步，或者出去普通逛街，她（Price）只不過上任6個月，你想想，在這幾個月內，已經形成這麼大的傷害。」

Price在競選時，就表明反對會增加積犯刑罰的附加控罪和三振出局法。

陳錫澎表示，Price繼續擔任地檢官，而又沒有市民出來發聲的話，法律制度將會變得不堪設想。

案發在2021年3月，華裔老伯Pak Ho在Lake Merritt附近晨運期間，Bailey涉嫌推倒老伯在地，並搶走他的財物。

控方指，Bailey之後上了由Britton接應的車逃去，Pak Ho腦部受創幾天後不治。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*