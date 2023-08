【KTSF】

多個賊人週二凌晨時分爆竊奧克蘭(屋崙)華埠富興中心一間拉麵店,店內閉路電視拍到案發過程。

位於Franklin街的SOBO拉麵餐館提供的閉路電視片段可見,賊人一個接一個進入店內,又聽到翻箱倒櫃的聲音。

奧克蘭警方表示,週二清晨5點左右收到爆竊案報告,匪徒打爛餐館前門破門而入,在店裡搜掠,店方提供的照片可以看到收銀機打開,零錢散落一地。

警方呼籲市民提供線索,可致電(510) 238-3951與盜竊案調查組聯繫。

