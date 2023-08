【全國新聞】阿拉巴馬州河濱地區發生鬥毆 非裔保安遭多名白人攻擊

【KTSF 傅景竑報導】

阿拉巴馬州蒙哥馬利河濱地區發生在週末的一場鬥毆,事源涉及一名非洲裔保全人員,被多名白人攻擊,而這段有多人參與的鬥毆的畫面的在網上瘋傳,引起眾怒。

週六阿拉巴馬州蒙哥馬利河邊一片混亂,兩群人爆發了大規模鬥毆。

手機拍下了這宗事件,揮舞著的拳頭,椅子被扔,一名男子落入水中,事件中三名涉案男子,目前面臨三級襲擊指控。

阿拉巴馬州Montgomery市長Steven Reed說:「這令人不安,看到這樣的事情發生也令人驚訝,從我的角度來看這也太令人失望。」

消息指,事件始於一名黑人員工試圖為一艘河船騰出碼頭空間,但碼頭被一艘私人浮船佔用,畫面可以看到河船的副船長,正在與來自浮船的一名白人爭吵。

蒙哥馬利警察局局長Darryl Albert說:「那船主敵意洶洶與他對峙。」

而就在這時,另一名男子衝向這名非洲裔員工,並打了他的臉,隨後事態進一步升級,來自浮船的更多人加入鬥毆。

阿拉巴馬州鬥毆目擊者Clayton Thomason說:「他們顯然就是要引起喧鬧,我們一直要求他們把船移開。」

從片段來看,這場糾紛似乎是涉及種族,但蒙哥馬利警察局表示,目前還沒有足夠的證據顯示案件符合仇恨犯罪或煽動騷亂的標準,但表明可能會提出更多指控。

蒙哥馬利警察局局長Darryl Albert說:「這個部門竭盡全力徹查。」

案中最初有13人被拘留,後來獲得釋放,現時只有3人被控罪,其中一人被控兩項三級襲擊罪,兩人各被控一項相同罪名,罪名一旦成立,每項三級襲擊罪的最高刑罰是一年監禁。

