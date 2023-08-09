【全國新聞】阿拉巴馬州河濱地區發生鬥毆 非裔保安遭多名白人攻擊

【KTSF 傅景竑報導】

阿拉巴馬州蒙哥馬利河濱地區發生在週末的一場鬥毆，事源涉及一名非洲裔保全人員，被多名白人攻擊，而這段有多人參與的鬥毆的畫面的在網上瘋傳，引起眾怒。

週六阿拉巴馬州蒙哥馬利河邊一片混亂，兩群人爆發了大規模鬥毆。

手機拍下了這宗事件，揮舞著的拳頭，椅子被扔，一名男子落入水中，事件中三名涉案男子，目前面臨三級襲擊指控。

阿拉巴馬州Montgomery市長Steven Reed說：「這令人不安，看到這樣的事情發生也令人驚訝，從我的角度來看這也太令人失望。」

消息指，事件始於一名黑人員工試圖為一艘河船騰出碼頭空間，但碼頭被一艘私人浮船佔用，畫面可以看到河船的副船長，正在與來自浮船的一名白人爭吵。

蒙哥馬利警察局局長Darryl Albert說：「那船主敵意洶洶與他對峙。」

而就在這時，另一名男子衝向這名非洲裔員工，並打了他的臉，隨後事態進一步升級，來自浮船的更多人加入鬥毆。

阿拉巴馬州鬥毆目擊者Clayton Thomason說：「他們顯然就是要引起喧鬧，我們一直要求他們把船移開。」

從片段來看，這場糾紛似乎是涉及種族，但蒙哥馬利警察局表示，目前還沒有足夠的證據顯示案件符合仇恨犯罪或煽動騷亂的標準，但表明可能會提出更多指控。

蒙哥馬利警察局局長Darryl Albert說：「這個部門竭盡全力徹查。」

案中最初有13人被拘留，後來獲得釋放，現時只有3人被控罪，其中一人被控兩項三級襲擊罪，兩人各被控一項相同罪名，罪名一旦成立，每項三級襲擊罪的最高刑罰是一年監禁。

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