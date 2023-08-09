【灣區新聞】東灣Fremont房價一年內重挫12.77%（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Fremont房價在過去這一年內重挫，住宅房價下跌12.77%，跌幅是全國第四大。

根據投資公司SmartAsset的統計，Fremont平均住宅房價在過去一年下跌了202,814元，跌幅為12.77%，但這個房價下跌的趨勢，在東灣多個城市特別有感。

SmartAsset所公佈的全國10大住房跌價城市，舊金山灣區就包辦榜上七個城市，而當中更是有四個城市在東灣Fremont則位居第四。

住房跌價雖然對許多買家來說是個喜訊，但對屋主可說是一場噩夢，以整體市場來看，房價大跌也不盡是一個好的現象。

專家就分析，東灣的房價大跌，有可能與需求量下滑有關，因為許多買家認為，負擔不起這些地區的高物價，但最重要的房屋供給量還是比需求量低太多。

而雖然Fremont房價下跌，但實際觀察市內房價中位數，仍然高企在140萬元，專家指這仍是「異常昂貴」。

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