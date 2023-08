【灣區新聞】東灣Fremont房價一年內重挫12.77%（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Fremont房價在過去這一年內重挫,住宅房價下跌12.77%,跌幅是全國第四大。

根據投資公司SmartAsset的統計,Fremont平均住宅房價在過去一年下跌了202,814元,跌幅為12.77%,但這個房價下跌的趨勢,在東灣多個城市特別有感。

SmartAsset所公佈的全國10大住房跌價城市,舊金山灣區就包辦榜上七個城市,而當中更是有四個城市在東灣Fremont則位居第四。

住房跌價雖然對許多買家來說是個喜訊,但對屋主可說是一場噩夢,以整體市場來看,房價大跌也不盡是一個好的現象。

專家就分析,東灣的房價大跌,有可能與需求量下滑有關,因為許多買家認為,負擔不起這些地區的高物價,但最重要的房屋供給量還是比需求量低太多。

而雖然Fremont房價下跌,但實際觀察市內房價中位數,仍然高企在140萬元,專家指這仍是「異常昂貴」。

