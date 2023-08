【KTSF】

Foster City加拿大鵝對當地環境造成的汙染,當局一度決定撲殺,但在保護動物組織的介入下,該市決定與野鵝共存。

8月5日星期六,保護動物組織向Foster City市議員們頒發「快樂喇叭」獎(Happy Honk Award),以表揚他們決定使用非致命方式,來管理該地區的加拿大鵝。

他們表示,Foster City樹立了一個很好的榜樣,教育孩子們撲殺永遠不是答案,他們經常在市議會上為鵝發聲,並幫助挽救它們的生命。

據保護動物組織稱,非致命性鵝管理對社區有利,因為比宰殺更便宜、更有效,根據當時市府的計劃,計劃花費8萬多元來捕殺鵝。

而所謂人道的方式,就是清掃鵝群的糞便,保護動物組織及志願者同意定期進行鵝糞清理工作,下一次活動是9月9日舉行。

