【全國新聞】美東多州遭風暴和龍捲風吹襲 造成至少兩人死亡

August 9, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 林子皓報導】

美國東岸自田納西州到紐約州等十個州周一發布了龍捲風警報，最後造成了至少兩人死亡，以及多達110萬戶家庭和企業停電。

透過畫面可以看到，到處都有樹木因這場龍捲風被吹倒，許多房屋也被波及。

這場風暴引發了從田納西州到紐約州等十個州發佈龍捲風警報，週一下午有超過2950萬人收到龍捲風警報，而風暴預測中心在美東週一下午統計共收到多達900份的風災報告，其中3分之1來自南、北卡羅來納州。

田納西州的莫里斯鎮國家氣象局表示，這是一場EF-2級的龍捲風，風速高達每小時130英里，路徑則寬達200公尺。

根據Poweroutage網站的報導，這場龍捲風在週一晚最多造成110多萬用戶停電，到週二上午，仍然有上千戶面臨無電可用的狀況。

而航班數據公司FlightAware的資料顯示，到週一晚全美有超過2600個航班取消，7900個航班誤點。

聯邦航空管理局（FAA）週二發佈警告，表示多雲和大風的情形，可能會影響紐約、費城、首都華盛頓飛往西岸包括賭城，甚至是舊金山等各大機場，雷暴也可能造成波士頓、亞特蘭大和佛州等地的航班延誤。

至於在南卡州的Anderson市，一棵大樹因風暴來襲被連根拔起，倒在一名15歲男孩身上，最後男孩傷重不治。

另外，在阿拉巴馬州的Florence，警方在社群媒體上發佈消息，一名28歲工人在停車場遭雷電擊中身亡。

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