【全國新聞】美東多州遭風暴和龍捲風吹襲 造成至少兩人死亡

美國東岸自田納西州到紐約州等十個州周一發布了龍捲風警報,最後造成了至少兩人死亡,以及多達110萬戶家庭和企業停電。

透過畫面可以看到,到處都有樹木因這場龍捲風被吹倒,許多房屋也被波及。

這場風暴引發了從田納西州到紐約州等十個州發佈龍捲風警報,週一下午有超過2950萬人收到龍捲風警報,而風暴預測中心在美東週一下午統計共收到多達900份的風災報告,其中3分之1來自南、北卡羅來納州。

田納西州的莫里斯鎮國家氣象局表示,這是一場EF-2級的龍捲風,風速高達每小時130英里,路徑則寬達200公尺。

根據Poweroutage網站的報導,這場龍捲風在週一晚最多造成110多萬用戶停電,到週二上午,仍然有上千戶面臨無電可用的狀況。

而航班數據公司FlightAware的資料顯示,到週一晚全美有超過2600個航班取消,7900個航班誤點。

聯邦航空管理局(FAA)週二發佈警告,表示多雲和大風的情形,可能會影響紐約、費城、首都華盛頓飛往西岸包括賭城,甚至是舊金山等各大機場,雷暴也可能造成波士頓、亞特蘭大和佛州等地的航班延誤。

至於在南卡州的Anderson市,一棵大樹因風暴來襲被連根拔起,倒在一名15歲男孩身上,最後男孩傷重不治。

另外,在阿拉巴馬州的Florence,警方在社群媒體上發佈消息,一名28歲工人在停車場遭雷電擊中身亡。

