【有線新聞】

美國「超級百萬」(Mega Millions)彩票頭獎累積到15.8億美元,由佛羅里達州一名幸運兒一注獨中。

「超級百萬」彩票此前已有近4個月無人中獎,令獎金愈滾愈大,令今次派彩成為美國史上第三高的彩票獎金。

中獎的幸運兒可以選擇分30年領取全額獎金,或一次過領取7.8億美元,之後另外要繳付博彩稅。

至於美國的彩票頭獎金紀錄,繼續由去年「強力球」(Powerball)的20.4億美元金額保持。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。