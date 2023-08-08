【台灣新聞】台副總統賴清德訪巴拉圭將過境美國 學者對行程安排做出解讀（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德12日將率團出訪巴拉圭，來回都會到美國過境，其中回程於下週三過境舊金山（三藩市），但不會過夜，不過賴清德作為台灣副總統與總統參選人，這次過境美國格外低調和節制，學者也對美台雙方的安排做出解讀。

這是台灣副總統賴清德去年1月28日在舊金山過境的場面，這次他出訪巴拉圭，下週三將再度來到舊金山過境，身分上多了一個民進黨總統參選人的頭銜，因此美方對他過境的安排格外受到關注。

胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）說：「重要的是，他正在競選總統的同時，也是台灣官方政府代表，基於這兩個原因，他與美國人的互動將受到一些限制和約束，以保持美國的一中政策。」

祁凱立負責管理史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」，對於美台關係有深入的研究。

相比於台灣總統蔡英文今年4月初在洛杉磯過境時在雷根圖書館發表談話，又跟聯邦眾議院議長麥卡錫見面，有諸多破紀錄的高規格安排，賴清德此行過境美國格外低調和節制。

不過祁凱立認為，美國對賴清德已經很熟悉，這次接待賴清德過境維持一貫做法，無關對他是否支持或信任無需過度解讀。

祁凱立說：「這次過境雙方都保持低調單純，美方不會安排議長飛去見賴副總統，舉例來說的話，結果就是如果台灣要求得不多，美方也提供得不多，那麼就是較簡單的安排了，雖然在細節上還是涉及很多敏感性，但一般來說保持低調是較簡單的安排。」

對於上週台灣政壇熱議，有關是否走進白宮的話題，祁凱立也做出分析。

祁凱立說：「期望台灣政府官方代表到訪白宮是不現實的，在美國一中政策下，是自1979年以來美國從未跨過的底線，所以如果要做到這一點，向賴副總統或任何其他台灣官方代表擴大禮遇，將是一次重大升級。」

賴清德率領的訪問團，12日從台灣出發，因為時差關係，仍是12日抵達美國紐約過境，13日晚間離美，14日到16日期間停留巴拉圭，出席總統就職典禮，16日下午到美國舊金山過境，這次在紐約和舊金山停留的時間都很短，在舊金山甚至不會過夜。

儘管在舊金山過境的相關作業正在保密進行中，但根據本台掌握的消息，賴清德將於16號下午抵達舊金山，隨即下榻機場附近一家酒店休息，屆時會有大批支持者前往該酒店門口歡迎他的到來，16號晚間他還會前往另一家酒店出席一場僑宴，當天半夜，也就是17號凌晨就搭機返台。

另外，近日灣區統派人士正在研議屆時將前往酒店前示威，不過消息尚未公布。

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