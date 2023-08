【台灣新聞】台副總統賴清德訪巴拉圭將過境美國 學者對行程安排做出解讀（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德12日將率團出訪巴拉圭,來回都會到美國過境,其中回程於下週三過境舊金山(三藩市),但不會過夜,不過賴清德作為台灣副總統與總統參選人,這次過境美國格外低調和節制,學者也對美台雙方的安排做出解讀。

這是台灣副總統賴清德去年1月28日在舊金山過境的場面,這次他出訪巴拉圭,下週三將再度來到舊金山過境,身分上多了一個民進黨總統參選人的頭銜,因此美方對他過境的安排格外受到關注。

胡佛研究所研究員祁凱立(Kharis Templeman)說:「重要的是,他正在競選總統的同時,也是台灣官方政府代表,基於這兩個原因,他與美國人的互動將受到一些限制和約束,以保持美國的一中政策。」

祁凱立負責管理史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」,對於美台關係有深入的研究。

相比於台灣總統蔡英文今年4月初在洛杉磯過境時在雷根圖書館發表談話,又跟聯邦眾議院議長麥卡錫見面,有諸多破紀錄的高規格安排,賴清德此行過境美國格外低調和節制。

不過祁凱立認為,美國對賴清德已經很熟悉,這次接待賴清德過境維持一貫做法,無關對他是否支持或信任無需過度解讀。

祁凱立說:「這次過境雙方都保持低調單純,美方不會安排議長飛去見賴副總統,舉例來說的話,結果就是如果台灣要求得不多,美方也提供得不多,那麼就是較簡單的安排了,雖然在細節上還是涉及很多敏感性,但一般來說保持低調是較簡單的安排。」

對於上週台灣政壇熱議,有關是否走進白宮的話題,祁凱立也做出分析。

祁凱立說:「期望台灣政府官方代表到訪白宮是不現實的,在美國一中政策下,是自1979年以來美國從未跨過的底線,所以如果要做到這一點,向賴副總統或任何其他台灣官方代表擴大禮遇,將是一次重大升級。」

賴清德率領的訪問團,12日從台灣出發,因為時差關係,仍是12日抵達美國紐約過境,13日晚間離美,14日到16日期間停留巴拉圭,出席總統就職典禮,16日下午到美國舊金山過境,這次在紐約和舊金山停留的時間都很短,在舊金山甚至不會過夜。

儘管在舊金山過境的相關作業正在保密進行中,但根據本台掌握的消息,賴清德將於16號下午抵達舊金山,隨即下榻機場附近一家酒店休息,屆時會有大批支持者前往該酒店門口歡迎他的到來,16號晚間他還會前往另一家酒店出席一場僑宴,當天半夜,也就是17號凌晨就搭機返台。

另外,近日灣區統派人士正在研議屆時將前往酒店前示威,不過消息尚未公布。

