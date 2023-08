【有線新聞】

美台21世紀貿易倡議,獲美國總統拜登正式簽署生效。

這份跨黨派對台貿易協定,獲國會通過後正式由拜登簽署成法。

拜登另外透過白宮發聲明,提到倡議對美台未來貿易談判的部分限制有憲法爭議,包括要求華府將對台談判文本月提交予國會及通過審議等,拜登表明如果條款有損美國對外貿易談判的憲法權力,華府會將其視為無約束力。

這份6月敲定的美台貿易協定,內容涵蓋海關和貿易便利化、反貪污及中小企業等五大領域,並會推動未來更多貿易談判,北京早前多次表明反對。

