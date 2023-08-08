【灣區新聞】舊金山日落區康樂中心籃球場安裝新龍門（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）公園及康樂管理局和非牟利組織合作，在日落區康樂中心的籃球場安裝了兩個新龍門，除了打籃球，亦可以踢足球，旨在向小朋友提供更多的踢球的機會。

座落於Lawton街2201號的日落區康樂中心這裡的籃球場，多了兩個4呎乘6呎的龍門，不用的時候，只要十幾秒就可以收起來，連小朋友都懂得用。

公園及康樂管理局和非牟利組織The Over Under Initiative合作，和獲得DICK’S體育用品基金會3.5萬元的捐款，才能得以安裝兩個新的龍門。

公園及康樂管理局經理Phil Ginsburg表示，舊金山有很多踢球的小朋友，當中6千名更是女孩，他說在舊金山有限的空間，這些龍門提供一個共享空間，讓小朋友做不同的運動。

舊金山公園及康樂管理局經理Phil Ginsburg說：「你知道嗎？舊金山有超過1.2萬名踢球的小朋友，還有400支青年軍，這非常棒！這是個非常厲害的技術，我認為這在未來可以幫助這些小孩成為世界上最偉大的運動員。」

非牟利組織Over Under Initiative總監Josh Dean說，感激善長仁翁的捐款，希望小朋友可以盡興。

Dean說：「最重要的是你們有地方做運動，不論是籃球、足球或是曲棍球，這是你們的球場，你們想怎樣玩都可以，我想你們要盡興、創造回憶。」

大人有大人說話，但小朋友最迫不及待的都是踢球，而更興奮的是，有職業球員一起玩，分享在職業聯賽踢球的經驗。

效力美職聯聖荷西地震的Jeremy Ebobisse說，在這麼小的球場踢球，非常考驗細膩技術，踢小球場可以鍛鍊腳法，去到大球場的時候，就有更多發揮空間。

這種將籃球場變做多用途球場的龍門系統，是由Over Under Initiative在幾年前發明，作為舊金山的首個多用途籃球場，公園及康樂管理局希望將來可以安裝多幾十個同樣的龍門。

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