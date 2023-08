【灣區新聞】舊金山日落區康樂中心籃球場安裝新龍門（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)公園及康樂管理局和非牟利組織合作,在日落區康樂中心的籃球場安裝了兩個新龍門,除了打籃球,亦可以踢足球,旨在向小朋友提供更多的踢球的機會。

座落於Lawton街2201號的日落區康樂中心這裡的籃球場,多了兩個4呎乘6呎的龍門,不用的時候,只要十幾秒就可以收起來,連小朋友都懂得用。

公園及康樂管理局和非牟利組織The Over Under Initiative合作,和獲得DICK’S體育用品基金會3.5萬元的捐款,才能得以安裝兩個新的龍門。

公園及康樂管理局經理Phil Ginsburg表示,舊金山有很多踢球的小朋友,當中6千名更是女孩,他說在舊金山有限的空間,這些龍門提供一個共享空間,讓小朋友做不同的運動。

舊金山公園及康樂管理局經理Phil Ginsburg說:「你知道嗎?舊金山有超過1.2萬名踢球的小朋友,還有400支青年軍,這非常棒!這是個非常厲害的技術,我認為這在未來可以幫助這些小孩成為世界上最偉大的運動員。」

非牟利組織Over Under Initiative總監Josh Dean說,感激善長仁翁的捐款,希望小朋友可以盡興。

Dean說:「最重要的是你們有地方做運動,不論是籃球、足球或是曲棍球,這是你們的球場,你們想怎樣玩都可以,我想你們要盡興、創造回憶。」

大人有大人說話,但小朋友最迫不及待的都是踢球,而更興奮的是,有職業球員一起玩,分享在職業聯賽踢球的經驗。

效力美職聯聖荷西地震的Jeremy Ebobisse說,在這麼小的球場踢球,非常考驗細膩技術,踢小球場可以鍛鍊腳法,去到大球場的時候,就有更多發揮空間。

這種將籃球場變做多用途球場的龍門系統,是由Over Under Initiative在幾年前發明,作為舊金山的首個多用途籃球場,公園及康樂管理局希望將來可以安裝多幾十個同樣的龍門。

