加州公路巡警表示,San Leandro週日下午發生高速公路槍擊事件,一人中槍受傷。

加州公路巡警表示,在週日的下午2點15分左右,一架車駛入San Leandro警察局停車場,有人報警指,車內一名乘客中槍,警方判斷槍擊事件可能發生在Grand Ave附近的580號公路東行線。

受害人送院救治,案件仍在調查。

