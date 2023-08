【灣區新聞】聖荷西公務員工會通過8月15日起罷工3天（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

代表聖荷西4500多名公家機關人員的兩個工會,投票通過將在8月15日起罷工抗議三天,向市長與市議會爭取更好的薪資待遇。

週一早上在聖荷西市府外,兩個代表上千名聖荷西市府員工的工會召開記者會,宣布在過去一週進行的投票,有高達99%的工會成員支持發動罷工行動,罷工預計將在8月15日至8月17日舉行。

工會成員Kyle Wong說:「我們希望市議會及市長馬漢能聽到我們,並正視人手不足的危機,包括在圖書館、機場、可負擔房屋、緊急服務等,但如果他們不回應的話,我們準備好罷工,這次的投票展現了上千名聖荷西市府員工為聖荷西社區團結,我們知道我們的訴求是合理的,也知道市府支付的起。」

這兩個工會的成員總計約4500人,罷工預計將影響的市政服務,包括青年服務項目、圖書館,甚至是聖荷西Mineta機場的營運。

工會指與市府簽署的合同在6月底就失效,這幾個月來與市府談判,市府提出在明年加薪5%,2025年加薪4%,2026年加薪3%,但工會則喊出明年加薪7%的訴求,以對抗灣區高物價以及通貨膨脹,另外也要求帶薪家事假,從現在的40小時增加到八星期。

聖荷西市長馬漢在上週表示,明年加薪5%已經是底線,若要再提高,資金必須來自其他市政服務,而市議會必須列明,願意削減哪些市政服務。

馬漢週一再度重申,加薪5%已經是最好和最終的方案。

馬漢說:「如果有錢的話,我很樂意增加市府服務並加薪7%,這正是我們會做的,我們會擴大服務範圍,加薪7%或8%,但這都取決於我們現有的資源,如果他們認為有辦法在不減少服務的情況下,給他們更高的工資,我們可以來談,但他們目前沒有提供任何數據來顯示這是可能的。」

聖荷西市府持續緊踩加薪5%的底線,但這場罷工在州議會層面,已獲得州眾議員李天明(Alex Lee)及Ash Kalra,還有州參議員Dave Cortese的支持。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。