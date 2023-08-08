【灣區新聞】聖荷西公務員工會通過8月15日起罷工3天（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

代表聖荷西4500多名公家機關人員的兩個工會，投票通過將在8月15日起罷工抗議三天，向市長與市議會爭取更好的薪資待遇。

週一早上在聖荷西市府外，兩個代表上千名聖荷西市府員工的工會召開記者會，宣布在過去一週進行的投票，有高達99%的工會成員支持發動罷工行動，罷工預計將在8月15日至8月17日舉行。

工會成員Kyle Wong說：「我們希望市議會及市長馬漢能聽到我們，並正視人手不足的危機，包括在圖書館、機場、可負擔房屋、緊急服務等，但如果他們不回應的話，我們準備好罷工，這次的投票展現了上千名聖荷西市府員工為聖荷西社區團結，我們知道我們的訴求是合理的，也知道市府支付的起。」

這兩個工會的成員總計約4500人，罷工預計將影響的市政服務，包括青年服務項目、圖書館，甚至是聖荷西Mineta機場的營運。

工會指與市府簽署的合同在6月底就失效，這幾個月來與市府談判，市府提出在明年加薪5%，2025年加薪4%，2026年加薪3%，但工會則喊出明年加薪7%的訴求，以對抗灣區高物價以及通貨膨脹，另外也要求帶薪家事假，從現在的40小時增加到八星期。

聖荷西市長馬漢在上週表示，明年加薪5%已經是底線，若要再提高，資金必須來自其他市政服務，而市議會必須列明，願意削減哪些市政服務。

馬漢週一再度重申，加薪5%已經是最好和最終的方案。

馬漢說：「如果有錢的話，我很樂意增加市府服務並加薪7%，這正是我們會做的，我們會擴大服務範圍，加薪7%或8%，但這都取決於我們現有的資源，如果他們認為有辦法在不減少服務的情況下，給他們更高的工資，我們可以來談，但他們目前沒有提供任何數據來顯示這是可能的。」

聖荷西市府持續緊踩加薪5%的底線，但這場罷工在州議會層面，已獲得州眾議員李天明（Alex Lee）及Ash Kalra，還有州參議員Dave Cortese的支持。

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