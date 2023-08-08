【財經消息】PayPal宣布推出穩定幣PYUSD

【KTSF 朱慧琪報導】

金融科技公司PayPal宣佈加入加密貨幣行列，推出一款完全由美元支持的穩定幣（Stablecoin）PYUSD。

PayPal指，此舉是為了促進電子貨幣的運用，旨在減少在虛擬空間內支付的摩擦，並提供更快和更便宜的跨境資金轉移。

目前，穩定幣PYUSD只局限於加密相關的應用程序，和其他WEB 3.0應用，PayPal目前正視電子貨幣將成為主流，商家可能會要求以穩定幣付款，以避免信用卡的手續費。

同樣，穩定幣的持有人亦可以即時跨境匯款，無需支付銀行的匯款費用。

穩定幣將很快在PayPal旗下的支付應用程式Venmo上提供，穩定幣是一種同法定貨幣或同貴金屬等資產掛鉤的加密資產，主要有法定貨幣擔保，加密貨幣擔保和演算法擔保等三種，目的是維持相對穩定的價格，以避免加密貨幣市場經常出現的波動。

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