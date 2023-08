【KTSF】

暑假很快就過去,灣區有一個校區週一開學,這個校區今年經歷過教師罷工,校區總監承諾在新的學年,會將焦點重新放在學生身上。

奧克蘭(屋崙)聯合校區總監Kyla Johnson-Trammell說:「我們必須向前看,保持積極的態度,雖然有許多挑戰,但每個人的心都為了學生和他們的家庭,這應該是我們的焦點,必須持續下去。」

東灣奧克蘭聯合校區週一開學,是灣區其中一個最早開課的校區,3萬多個學生的暑假結束重返校園。

奧克蘭聯合校區的教師今年5月發起罷工,最後校區與教師達成新的勞資協議。

奧克蘭聯合校區與灣區其他大校區一樣,面對學生流失的問題,學生人數減少,意味著校區獲得的州政府撥款也減少。

奧克蘭校區這個學年雖然很早開學,但明年暑假也放得早,5月24號亡兵紀念日之前就開始放暑假。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。