【灣區新聞】Lyft共享單車服務範圍擴展至金門公園（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府宣佈,Lyft旗下共享單車的服務範圍,現已擴展至金門公園,並在公園內設置了8個新的共享單車站。

金門公園內8個新的共享單車站已經投入服務,在本週末舉行的Outside Lands音樂節期間,亦會開放予市民使用。

市長布里德表示,這些Lyft的共享單車站,不單給予市民多些途徑去享受舊金山的美景,亦容許民眾在音樂節舉行期間有更多遊覽公園的選項。

新的單車站沿著MLK Drive和JFK Dr.散佈在公園內不同地點,當局未來幾個星期會在公園內設置額外4個單車站。

Lyft共享單車這次擴展服務範圍,預計將會紓緩公園周邊的交通擠塞問題。

自2022年起,公園部分街道被列為禁止車輛行駛,擴展共享單車是當局的改善措施之一,容許市民更容易去到受歡迎的景點,例如是de Young博物館和加州科學館等,同時亦鼓勵市民踏單車。

Lyft在2013年開始提供共享單車服務,在東灣柏克萊、奧克蘭、南灣聖荷西和舊金山等地提供超過6千架共享單車,金門公園之前一直都不在服務範圍內。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。