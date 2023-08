【全國新聞】George Floyd警暴案亞裔前警員毫無悔意 被判4年多刑期

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案,唯一的亞裔被告前警員Tou Thao,由於他毫無悔意以及堅決聲稱自己沒有做錯,因此他週一被法官重判入獄4年零9個月。

被告Thao先前作證時表示,在2020年5月25日,當前警員Derek Chauvin對非洲裔死者Floyd跪頸9分半鐘期間,Floyd曾經呼叫「不能呼吸」,有許多途人聚集圍觀,當時他只不過是充當「人肉交通雪糕筒」維持治安。

在週一半小時簡短的量刑聆訊中,Thao表示,他當天無意傷害任何人,他在庭上指自己是基督徒,又引述聖經的講話,形容他在獄中接近一年時間,所受的痛苦就好像耶穌受難一樣,他否認對Floyd的死負上任何責任。

他堅決認為,自己沒有參與犯案,因此堅決不認罪。

但控方指出,被告Thao當時袖手旁觀,任由Floyd死去以及阻止其他人,包括消防人員去救Floyd。

法官就表示,經過三年時間的反思,他以為被告有些微悔意,並且承認部份責任,但事實相反,因此法官判被告Thao入獄57個月,也是州府指引建議的最高刑期。

Thao的判刑將與他較早時另一宗聯邦民權訴訟判處的3年半監禁刑期同期執行。

