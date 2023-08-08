【全國新聞】George Floyd警暴案亞裔前警員毫無悔意 被判4年多刑期

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案，唯一的亞裔被告前警員Tou Thao，由於他毫無悔意以及堅決聲稱自己沒有做錯，因此他週一被法官重判入獄4年零9個月。

被告Thao先前作證時表示，在2020年5月25日，當前警員Derek Chauvin對非洲裔死者Floyd跪頸9分半鐘期間，Floyd曾經呼叫「不能呼吸」，有許多途人聚集圍觀，當時他只不過是充當「人肉交通雪糕筒」維持治安。

在週一半小時簡短的量刑聆訊中，Thao表示，他當天無意傷害任何人，他在庭上指自己是基督徒，又引述聖經的講話，形容他在獄中接近一年時間，所受的痛苦就好像耶穌受難一樣，他否認對Floyd的死負上任何責任。

他堅決認為，自己沒有參與犯案，因此堅決不認罪。

但控方指出，被告Thao當時袖手旁觀，任由Floyd死去以及阻止其他人，包括消防人員去救Floyd。

法官就表示，經過三年時間的反思，他以為被告有些微悔意，並且承認部份責任，但事實相反，因此法官判被告Thao入獄57個月，也是州府指引建議的最高刑期。

Thao的判刑將與他較早時另一宗聯邦民權訴訟判處的3年半監禁刑期同期執行。

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