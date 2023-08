【灣區新聞】北加州福智基金9月將舉辦企業人士生命成長營（視頻）

【KTSF】

過去三年在疫情戰爭、通貨膨脹等因素交互影響下,從個人到企業,都面臨到前所未有的挑戰,北加州福智基金9月將舉辦企業人士生命成長營。

福智文教基金會從2001年開始辦企業人士生命成長營,至今已經有超過兩萬人參加,當初舉辦的目的是希望具有舉足輕重影響力的企業人士,能夠進一步提升心靈力量,整面思考,影響更多的人,而受到大環境不確定因素,現在企業人士也面臨更多的挑戰。

福智企業營總召蕭煖圓說:「就是裁員的狀況非常嚴重,尤其是像灣區,高科技大公司特別多,所以常常都會聽到,有朋友就是很擔心,那大家也常常聽到像憂鬱症就是狀況特別多,最近我們去外面吃飯,發現物價上漲都是成倍的,荷包就縮水了,覺得人的壓力是越來越大了。」

這次北加福智企業人士生命成長營,主題是“掌握生命蛻變的密碼”,成為人生真正的贏家,將從各種不同的角度來探討“幸福”這個讓大家窮極一生追尋的目標,究竟是什麼模樣。

蕭煖圓說:「其實我們得到最多正面的回饋,就是他們很感謝,邀請他參加活動的朋友,因為改變了看事情的角度,他可能本來卡在內心很久的事情,突然就可以豁然開朗,我們在課堂當中也會教大家一些很有用的工具,可以用來改善人際關係,甚至於生活上的瓶頸,突然感覺其實自己還是蠻幸福的。」

這次企業營邀請到台灣知名作家侯文詠,現身說法對於幸福人生的感受和體驗,以及如何歷事練心成為人生的贏家。

侯文詠說:「雖然題目是要怎麼樣成為人生贏家,但這個贏可能不是大家傳統定義怎麼樣賺更多的錢,是怎麼樣讓自己的生命更豐富,然後讓自己更幸福。」

有興趣的觀眾可以搜尋北加福智了解企業營更多的內容。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。