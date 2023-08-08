【灣區新聞】北加州福智基金9月將舉辦企業人士生命成長營（視頻）

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過去三年在疫情戰爭、通貨膨脹等因素交互影響下，從個人到企業，都面臨到前所未有的挑戰，北加州福智基金9月將舉辦企業人士生命成長營。

福智文教基金會從2001年開始辦企業人士生命成長營，至今已經有超過兩萬人參加，當初舉辦的目的是希望具有舉足輕重影響力的企業人士，能夠進一步提升心靈力量，整面思考，影響更多的人，而受到大環境不確定因素，現在企業人士也面臨更多的挑戰。

福智企業營總召蕭煖圓說：「就是裁員的狀況非常嚴重，尤其是像灣區，高科技大公司特別多，所以常常都會聽到，有朋友就是很擔心，那大家也常常聽到像憂鬱症就是狀況特別多，最近我們去外面吃飯，發現物價上漲都是成倍的，荷包就縮水了，覺得人的壓力是越來越大了。」

這次北加福智企業人士生命成長營，主題是“掌握生命蛻變的密碼”，成為人生真正的贏家，將從各種不同的角度來探討“幸福”這個讓大家窮極一生追尋的目標，究竟是什麼模樣。

蕭煖圓說：「其實我們得到最多正面的回饋，就是他們很感謝，邀請他參加活動的朋友，因為改變了看事情的角度，他可能本來卡在內心很久的事情，突然就可以豁然開朗，我們在課堂當中也會教大家一些很有用的工具，可以用來改善人際關係，甚至於生活上的瓶頸，突然感覺其實自己還是蠻幸福的。」

這次企業營邀請到台灣知名作家侯文詠，現身說法對於幸福人生的感受和體驗，以及如何歷事練心成為人生的贏家。

侯文詠說：「雖然題目是要怎麼樣成為人生贏家，但這個贏可能不是大家傳統定義怎麼樣賺更多的錢，是怎麼樣讓自己的生命更豐富，然後讓自己更幸福。」

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