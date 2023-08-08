【全國新聞】拜登政府推新議案 加強中小學校區網絡安全

August 8, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府正推出一項新議案，以加強中小學校區的網絡安全。

根據議案，聯邦教育部將會設立一個「政府統籌協會」，以便聯繫各級政府和校區去舉辦訓練活動、建議的政策，以及彼此最佳的通訊方式，以確保學校作好準備，來應對網絡安全威脅和網絡攻擊。

學校已成為網絡犯罪的頭號目標，有專家擔心，AI人工智能可能令網路攻擊變得更花巧和更頻密發生。

一個防止網絡攻擊的非牟利組織估計，在過去七年，公開披露的學校網路攻擊就發生超過1,330宗，黑客針對所有規模大小的校區，包括第二大的洛杉磯校區。

白宮指出，單在今個學年，至少有八個K-12年班的校區受到明顯的網路攻擊，其中四次網路攻擊，導致學校要取消課堂或全面關閉運作幾天。

網絡罪犯也盜竊教職員敏感資料，以及學校保安系統的敏感資料，而網絡攻擊之後失去的學習時間，由三天至三星期不等，同時要學校完全恢復正常，更需要兩至九個月時間。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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