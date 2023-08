【全國新聞】拜登政府推新議案 加強中小學校區網絡安全

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府正推出一項新議案,以加強中小學校區的網絡安全。

根據議案,聯邦教育部將會設立一個「政府統籌協會」,以便聯繫各級政府和校區去舉辦訓練活動、建議的政策,以及彼此最佳的通訊方式,以確保學校作好準備,來應對網絡安全威脅和網絡攻擊。

學校已成為網絡犯罪的頭號目標,有專家擔心,AI人工智能可能令網路攻擊變得更花巧和更頻密發生。

一個防止網絡攻擊的非牟利組織估計,在過去七年,公開披露的學校網路攻擊就發生超過1,330宗,黑客針對所有規模大小的校區,包括第二大的洛杉磯校區。

白宮指出,單在今個學年,至少有八個K-12年班的校區受到明顯的網路攻擊,其中四次網路攻擊,導致學校要取消課堂或全面關閉運作幾天。

網絡罪犯也盜竊教職員敏感資料,以及學校保安系統的敏感資料,而網絡攻擊之後失去的學習時間,由三天至三星期不等,同時要學校完全恢復正常,更需要兩至九個月時間。

