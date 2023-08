【KTSF 朱慧琪報導】

阿拉斯加的冰川壩日前缺堤,洪水摧毀了至少兩座建築物,當地進入緊急狀態。

日前,阿拉斯加州首府Juneau以北的Mendenhall冰川所在,一處名為Suicide Basin的盆地缺堤,洪水摧毀了至少兩座建築物,並破壞了其他建築物,水位一度達到頂峰,有市民拍攝到一棟房屋掉進了水裡。

當地市府表示,目前正在評估損失情況,還沒有任何人命傷亡報告,由於急速的河水正在侵蝕河岸,當局已宣布當地進入緊急狀態,並向河流附近的人發出疏散令。

國家氣象局指,自2011年以來,涉事的堤壩一直向鄰近的湖和河流流出冰川水,目前的洪水亦正在影響以前未發生過洪水的地方。

