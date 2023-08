【全國新聞】據報拜登將頒行政命令限制對華敏感技術投資

【有線新聞】

據報美國總統拜登下周初將發出行政命令,限制對中國的敏感技術投資,包括半導體、人工智能等,以阻止中國利用美國資金和技術發展軍事現代化。

路透社引述消息報道,這項行政命令將會涵蓋中國的半導體、量子計算和人工智能,限制美國企業在這些範疇私募股權、風險投資或合資投資,旨在阻止美國資金和專業知識,被用作開發有助中國發展軍事現代化或威脅美國國家安全的技術。

美國財長耶倫上月訪華期間,表明措施只會針對國安相關技術,亦會公開透明地接受公眾諮詢。

駐美大使館發言人劉鵬宇回應時,批評美國慣性將科技和貿易問題政治化,以國安為名將其工具化、武器化,強調中方會密切關注事態發展,堅定維護自身權益。

另外英國《金融時報》則報道,外交部北美大洋司司長楊濤日前訪美時,討論了與美國開通新的溝通渠道。

據報中美計劃開設兩個工作小組,專責亞太地區及海事事務,亦可能再另設一組處理更廣泛議題,並醞釀再舉行一系列會議,訂立清晰目標應對棘手議題,不過目前未有定案。

報道形容有關安排反映中美關係,在美國國務卿布林肯6月訪華後有回暖跡象。

