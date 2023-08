【全國新聞】特朗普要求撤換審理企圖推翻大選結果案的主審法官

【KTSF】

前總統特朗普上週被控企圖推翻2020年總統大選結果等四項聯邦刑事指控後,開始展開抨擊,他並要求撤換主審法官Tanya Chutkan。

特朗普指,主審其刑事指控的聯邦地區法院法官Tanya Chutkan,曾經多次公開強烈譴責企圖推翻總統大選結果的行為。

而前副總統Mike Pence週日則表示,如果因該案收到法院要求,會遵守法律出庭,指特朗普在宣判前,有權被視為無罪提出辯護,但也重申特朗普認為副總統有權推翻大選結果是錯誤的,當時如此,現在也一樣。

特朗普並在自己的社交平台聲稱,無法在華盛頓首府地區得到公平的審判,可能將尋求將審判地點移到其他地區。

針對所有聯邦刑事指控,特朗普已表示不認罪。

根據CBS新聞台一項最新民調顯示,大部分共和黨人認為,對特朗普一系列的聯邦指控,是針對個人的攻擊,同時大多數共和黨人認為,這些指控是企圖阻止特朗普加入2024總統大選。

