【全國新聞】特朗普要求撤換審理企圖推翻大選結果案的主審法官

August 7, 2023 新聞, 全國消息
(CBN News / YouTube)

【KTSF】

前總統特朗普上週被控企圖推翻2020年總統大選結果等四項聯邦刑事指控後，開始展開抨擊，他並要求撤換主審法官Tanya Chutkan。

特朗普指，主審其刑事指控的聯邦地區法院法官Tanya Chutkan，曾經多次公開強烈譴責企圖推翻總統大選結果的行為。

而前副總統Mike Pence週日則表示，如果因該案收到法院要求，會遵守法律出庭，指特朗普在宣判前，有權被視為無罪提出辯護，但也重申特朗普認為副總統有權推翻大選結果是錯誤的，當時如此，現在也一樣。

特朗普並在自己的社交平台聲稱，無法在華盛頓首府地區得到公平的審判，可能將尋求將審判地點移到其他地區。

針對所有聯邦刑事指控，特朗普已表示不認罪。

根據CBS新聞台一項最新民調顯示，大部分共和黨人認為，對特朗普一系列的聯邦指控，是針對個人的攻擊，同時大多數共和黨人認為，這些指控是企圖阻止特朗普加入2024總統大選。

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