聖荷西有一名男子在去年10月涉嫌將室友打到重傷,室友事後倒下受傷,送醫後不治,驗屍官將本案列為兇殺。

事發在聖荷西Florence Ave 3000號路段,警方在去年10月22日獲報,有一名男子以拳頭襲擊室友的臉部多次後逃逸。

警方到場後,男性傷者臉部明顯腫脹,但他拒絕送醫。

數小時後,這名傷者被另一名室友發現,倒臥在房內,頭部疑似撞到床架,在送醫的一週後,因傷勢過重而死亡。

聖荷西警方在去年11月以襲擊重罪等罪名,逮捕了29歲的聖荷西居民David Gregg,而Santa Clara縣驗屍官在上週將本案死因列為兇殺。

