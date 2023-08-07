【財經新聞】聖荷西辦公室空置率高 市中心一發展項目停工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西目前面對辦公樓空置率高的問題，一個在市中心的發展項目目前暫停建築工程。

位於聖荷西市中心West Julian街440號，名為Platform 16的發展項目，發展商Boston Properties在一個向華爾街分析師報告的會議中表示，將暫停這項辦公樓發展項目。

本台攝影師週五到現場，雖然還可以看到建築工程，但建築員工表示，將在短期內完成第一階段的工程，之後正式停建。

The Mercury News引述Boston Properties行政總裁Owen Thomas表示，矽谷的市場情況已經削弱。

而科技公司谷歌2月間也透露，將重新評估市中心Downtown West的建築時間表。

聖荷西州大城市與區域策劃部教授Kelly Snider分析說，人們必須面對矽谷經濟在21世紀已經轉變為人們不一定要到辦公室上班的情況。

Platform 16的三棟辦公樓要是按照原定計劃建成，將有110萬平方英尺的辦公空間。

聖荷西市府官員則表示，將配合發展公司的時間表，給予相關的支持。

Platform 16這次是第二次停工，公司原本在2020年3月開始施工，但是疫情爆發迫使建築工作停頓，在2022年2月才重新啟動，一年半後的今天，基於市場因素而需停工。

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