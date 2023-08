【財經新聞】聖荷西辦公室空置率高 市中心一發展項目停工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西目前面對辦公樓空置率高的問題,一個在市中心的發展項目目前暫停建築工程。

位於聖荷西市中心West Julian街440號,名為Platform 16的發展項目,發展商Boston Properties在一個向華爾街分析師報告的會議中表示,將暫停這項辦公樓發展項目。

本台攝影師週五到現場,雖然還可以看到建築工程,但建築員工表示,將在短期內完成第一階段的工程,之後正式停建。

The Mercury News引述Boston Properties行政總裁Owen Thomas表示,矽谷的市場情況已經削弱。

而科技公司谷歌2月間也透露,將重新評估市中心Downtown West的建築時間表。

聖荷西州大城市與區域策劃部教授Kelly Snider分析說,人們必須面對矽谷經濟在21世紀已經轉變為人們不一定要到辦公室上班的情況。

Platform 16的三棟辦公樓要是按照原定計劃建成,將有110萬平方英尺的辦公空間。

聖荷西市府官員則表示,將配合發展公司的時間表,給予相關的支持。

Platform 16這次是第二次停工,公司原本在2020年3月開始施工,但是疫情爆發迫使建築工作停頓,在2022年2月才重新啟動,一年半後的今天,基於市場因素而需停工。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。