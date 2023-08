【KTSF】

聖荷西上週五上午發生一起雙屍命案,一個6歲男童和他的祖母被發現陳屍家中。

警方表示,警員是在位於Parkmoor Avenue,名為Vista的公寓,對一戶家庭做安全檢查的時候發現兩個死者。

當地居民透露,公寓管理經理在下午發出電郵,通知那裡的居民,已經聘請24小時的保安服務,確保居民的安全。

警方則表示,會在未來幾天公佈更多罪案細節,這是聖荷西今年第23和第24宗命案。

