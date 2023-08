【KTSF】

東灣Contra Costa縣衛生局宣布有兩人因感染退伍軍人症(Legionnaires’ Disease)死亡,兩人染病前幾天,都曾去過位於東灣Richmond市的Zen Day Spa水療中心。

位於東灣Richmond市San Pablo大道上的Zen Day Spa週五已關閉,當局發現,這家店從來都沒有拿到經營spa或是水池的執照。

而因感染退伍軍人症死亡的兩名病例,發病前幾天前都曾到過這家spa。

還有一人在6月用過這家店的按摩浴缸後,感染退伍軍人症,不過現在已痊癒恢復。

