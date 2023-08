【加州新聞】奧克蘭將安裝車牌閱讀器協助維持治安 有人擔心私隱問題

【KTSF】

加州州長紐森派遣加州公路巡警(CHP)去東灣奧克蘭(屋崙)協助執法,又批出一筆貸款,在奧克蘭市內安裝車牌閱讀器,有市議員支持此舉動,但亦有人擔心,車牌閱讀器帶來的私隱問題。

在市內的罪案率上升之際,Fruitvale區一間電訊商的老闆,在店舖內和周邊總共安裝了66部閉路電視。

老闆Ian Taha表示,他是個低調和尊重私隱的人,但他說去到現時這個地步,有必要嘗試車牌閱讀器能否打擊犯罪,表示支持當局這個行動。

市府官員希望,可以用州府批出的120萬元貸款,在International Boulevard等的街上安裝閱讀器。

然而一個關注私隱、反對安裝更多閉路電視和閱讀器的組織表示,全國多地安裝了大量車牌閱讀器,但是車輛盜竊和暴力罪案率反而上升,形容有非常少的數據反映閱讀器有效。

市議員Noel Gallo反對這個說法,他說閱讀器能偵測到街上的偷車,在人手短缺下,奧克蘭警察局需要任何形式的幫助,又指公共安全是首要問題,形容爭論閱讀器背後的政治因素,當罪案發生時,負上代價的就只是家庭和小朋友。

現時Alameda市已裝有車牌閱讀器,鄰近的柏克萊市都已經批准安裝,暫時未知奧克蘭幾時會安裝。

