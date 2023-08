【全國新聞】馬斯克稱將於X平台直播格鬥賽 朱克伯格暫未回應

【有線新聞】

入主Twitter後把平台改名X的馬斯克發文指,他與Facebook創辦人朱克伯格的格鬥賽事將在X平台上直播,朱克伯格暫時未有回應。

馬斯克於美國當地周日凌晨發文,除了預告賽事將在X平台有網上直播,又指所有收益將捐予支援老兵的慈善用途。他另外發文指近日有作舉重訓練,但因沒時間特地去健身,所以帶同器材上班。

馬斯克今年6月曾發文指可與朱克伯格在格鬥籠內對決,當時對方在Facebook的姊妹平台Instagram分享了留言截圖限時動態,似乎是間接回應及答應作賽。

成事的話,全球最大規模的綜合格鬥品牌UFC估計將是主要的搞手之一。

UFC的主席懷特形容,馬斯克及朱克伯格對此極為認真,朱克伯格早在疫情期間,已開始巴西柔術及格鬥訓練,馬斯克近日亦接受了相關訓練,而雙方不約而同都有麻省理工的前蘇聯猶太裔移民學者兼網絡主持弗里德曼作訓練拍檔。

弗里德曼指,馬斯克的力量令他有深刻記憶,又認為他與朱克伯格如純粹訓練,而非真正在籠中正面對壘,對全世界都會是更好的事。

自從馬斯克涉足社交媒體,雙方的交鋒日趨激烈,朱克伯格旗下Meta更於今年7月推出功能與X相似的Threads,馬斯克指控對方抄襲,表示會提出訴訟。

