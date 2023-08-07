【全國新聞】Mega Millions多寶獎金料升至15.5億元

【KTSF 馮政浩報導】

Mega Millions彩票頭獎上星期五晚又無人中，星期二8月8號開獎的彩票，累積的稅前多寶獎金估計高達15億5千萬元，很可能是Mega Millions獎券史上歷來最高的彩金。

由於上星期五晚開獎的Mega Millions，無人全中6個號碼頭獎，下星期二8月8號開獎的彩票，累積稅前多寶獎金估計高達15億5千萬元，很可能是Mega Millions獎券史上歷來最高的彩金。

15億5千萬元的多寶獎金，是中獎者可得的稅前最高總金額，需要分29年每年領取一次，不過中獎者多數都不會分期取款的，絕大部分會選擇一次過提取現金。

星期二頭獎幸運兒假如馬上提取全部獎金，稅前現金金額約爲7億5720萬元。

上一次有人中Mega Millions多寶彩金是4月18號，一名紐約州居民全中五個白球號碼再加特別號碼。

Mega Millions在45個州以及首都華盛頓和美屬處女島可以購買。彩票由各個州的獎券局官員監管。

中Mega頭獎的或然率是3億零257萬5350 份之一，因此應該用做善事心情去購買。

Mega Millions每逢星期二及星期五加州時間晚上8時開獎，每張彩票2元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。